Руски сили атакуваха детска болница с дрон „Молния“

Над 5000 потребители останаха без газ

27.03.2026 | 11:37 ч.
Снимка: Украинформ

Руски сили атакуваха детска болница в Херсон с боен дрон тази сутрин; експерти по обезвреждане на бомби неутрализираха дрона. Според Укринформ, Херсонската областна полиция съобщи това в Telegram .

„Тази сутрин врагът нанесе пореден коварен удар по Херсон. Използвайки дрон тип „Молния“, врагът атакува детска болница в Днепровски квартал на града“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че вражеският дрон е влетял в един от прозорците, но не е експлодирал, и няма жертви.

Както беше отбелязано, експерти по обезвреждане на бомби от Херсонската областна полиция незабавно пристигнаха на мястото на инцидента и изследваха останките от дрона и взривното устройство, което е направено от противотанкова мина. Опасният предмет беше изваден за унищожаване на специален обект. В момента служителите на реда предприемат мерки за надлежно документиране на поредното военно престъпление, извършено от руската армия.

Както съобщава Укринформ, руските войски все по-често използват бойни безпилотни летателни апарати „Молния“ срещу цивилни в Херсон.

Руснаците атакуваха и един от промишлените обекти в Полтавска област. В резултат на удара 5040 потребители останаха без газ.
Според Укринформ, Виталий Дякивнич, началник на Полтавската областна военна администрация, съобщи това в Telegram .

„Врагът отново е атакувал едно от промишлените предприятия в Полтавска област. Поради повреди по технологичното оборудване, 5040 клиенти са останали без газоснабдяване“, се казва в съобщението.

Отбелязва се, че всички служби работят за отстраняване на последствията от нападението. Няма постъпили съобщения за пострадали или загинали.

Както съобщи Укринформ, на 24 март 12 души са ранени в Полтавска област в резултат на руски обстрел.

