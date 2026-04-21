Наркотрафикът на фронта е по-ефективен от доставката на боеприпаси

Наскоро широко обществено внимание привлече интервюто на военния омбудсман Олга Решетилова, която заяви, че в армията служат много наркозависими, които военно-лекарските комисии признават за годни за служба.

"Страна.ua" разговаря с военни, които са потвърдили, че проблемът действително е много сериозен, а броят на случаите на употреба на наркотици бързо расте.

Още повече че на петата година от голямата война психиката започва да се изчерпва дори при най-"железните" и мотивирани бойци, да не говорим за новите мобилизирани войници.

Постоянният недостиг на сън, атаките с дронове и усещането за "ред на опашката за смърт" на предната линия тласкат войниците към най-простия, както мнозина смятат, начин да "изключат" съзнанието си.

Вижте от кои още фактори се подхранва епидемията от употреба на наркотици

Правоохранителните органи и командирите на подразделения казват, че епидемията от употреба на наркотици се подхранва от няколко фактора.

Първо, наркодилърите отдавна са усетили нарасналото търсене в армията и са изградили канали за продажба в прифронтовите райони.

Както казват самите военни и полицаи, през 2026 г. наркотрафикът на фронта е станал по-ефективен от доставката на боеприпаси.

Куриерите с „тайници“ са заменени от сложна мрежа от пощенски пратки и доставки на наркотици, маскирани като доброволческа помощ. Според служител от военната служба за правопорядък Ярослав М., трудността при откриването на наркотиците - става дума за "синтетика"- се дължи на липсата на характерна миризма, както например при марихуаната. Пакетчетата със "синтетика" често се изпращат под формата на витамини или дори химически нагреватели.

Доставката на синтетичната дрога

Крайните потребители сред военните поръчват веществата в анонимни телеграм канали.

"Поръчваш до най-близкия пощенски офис в прифронтов град, дават ти координати на тайник или номер на пратка с описание "витамини". Освен това всякакъв наркотик може да се намери и от свои – посредници сред съслужителите могат да доставят доза таблетки или пакет със "сол" направо в разположението. Цената е няколко хиляди гривни. За човек с бойни надбавки това са дребни пари", разказва един от военните.

Вторият проблем е, че някои офицери от Въоръжените сили на Украйна гледат безразлично на употребата на наркотици от войниците.

Особено когато става дума за т.нар. нова вълна мобилизирани.

"Почти половината от новите мобилизирани са или алкохолици, или наркомани. Те не са били доброволци през 2022 г., но и не са напуснали страната. Сега ситуацията се промени – мобилизират всички наред, лекарите не се притесняват от следи от инжекции по ръцете. В казармите често има използвани спринцовки и опаковки от таблетки. Част от тези хора отпадат, други бягат, но много достигат до фронта. В резултат на позициите голяма част от ранените са получили травми след употреба на наркотици. Има много случаи на стрелба и инциденти под влияние", разказва старши сержант.

Подобни истории разказаха и други военни.

Има ли наказания?

"Когато лежиш трети ден под обстрел без сън, ти е все едно какво ще стане после. Наркотиците дават усещане, че всичко това не се случва с теб. Някои вещества увеличават издръжливостта и премахват страха. Командирите често не обръщат внимание, защото им трябват хора за атака. Но последствията са тежки - има случаи, когато под въздействие на наркотици бойци пропускат атаки или не забелязват дронове, което води до загинали и ранени", казва военен медик.

В някои подразделения обаче наказанията са строги.

"При нас за наркотици направо те пращат на най-опасните позиции без връщане", казва боец.

Особено строг контрол има при екипите с безпилотни системи, където дисциплината е критична.

В други части обаче проблемът се превръща в символ на безизходица.

"Много бойци търсят начин да се "отпуснат" между боевете. На ротации едни пият постоянно, други употребяват наркотици", казва сержант.

"Имало е случаи, когато войници под въздействие започват да виждат врагове в свои или да се излагат на опасност без причина. Това не е героизъм, а биохимия", казва капитан.

След войната много от оцелелите може да се върнат у дома, но с тежки зависимости.

Според данни от полицията, количеството иззети синтетични наркотици в прифронтовите райони се е удвоило за последната година.

Най-разпространени сред военните са PVP ("алфа-сол") и мефедрон.

Психиатърът Алексей Кругляченко предупреждава, че употребата на такива вещества има непредсказуеми последици.

"Дизайнерските наркотици са с постоянно променящ се химичен състав. Те могат да предизвикат тежки психози, агресия и необратими увреждания на мозъка. Понякога дори малък опит с тях може да промени личността завинаги. В състояние на интоксикация човек може да стане опасен за околните, защото поведението му се диктува от нарушена биохимия", казва той.