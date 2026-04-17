Украйна е по-уверена в помощта на САЩ

Украинският премиер Юлия Свириденко напусна Съединените щати в четвъртък, окуражена от това, което самата тя определи като позитивни разговори с водещи американски представители, сред които и министърът на финансите Скот Бесент. По думите ѝ той е показал ясна подкрепа към страната ѝ, разкъсвана от войната.

В интервю за Reuters Свириденко подчерта, че е използвала срещата с Бесент, за да защити категоричната позиция на Украйна: санкциите, наложени срещу Русия след пълномащабната ѝ инвазия преди четири години, не бива да бъдат отслабвани, отменяни или отлагани.

Вашингтон временно облекчи част от ограниченията върху руския петрол, за да се справи с недостига на доставки, предизвикан от войната с Иран, но те вече отново са в сила.

"Мисля, че министър Бесент застава зад Украйна и защитава Украйна", заяви Свириденко в единственото си медийно интервю по време на визитата си в САЩ за пролетните срещи на Международния валутен фонд (IMF) и Световната банка.

"Разговорът беше много приятелски и той е силно подкрепящ", допълни тя. "Смятам, че всички наши партньори тук, в Съединените щати... разбират отлично, че за да се предотврати заобикалянето на санкциите, както и за да се засилят самите санкции, това е изключително важна мярка, която трябва да бъде предприета, за да бъде Русия отслабена."

Мир - но само със сигурност

Миналия месец американски и украински представители се срещнаха във Флорида за разговори за прекратяване на войната с Русия, но надеждите за бързо споразумение са отслабнали. Украйна настоява, че са необходими гаранции за сигурност, преди да се съгласи на каквато и да е мирна сделка.

"Мечтая тази война да приключи, но тя ще приключи... с необходимите гаранции за сигурност, с ясен план за просперитет, с конкретна стратегия за възстановяване и възраждане", каза Свириденко. "Това ще даде възможност на украинците да живеят живота, който заслужават, защото се борят толкова упорито."

Инвестиционен фонд и по-дълбоки връзки

Свириденко отбеляза, че връзките между Украйна и САЩ са се задълбочили през последната година чрез съвместната работа по Американо-украинския инвестиционен фонд за възстановяване. Миналия месец той одобри първия си проект, а втори - в енергийния сектор - се очаква да бъде одобрен това лято.

Премиерът, която преди това беше министър на икономиката, изрази надежда фондът да бъде разширен, така че да одобри повече от първоначално заложените три проекта тази година, като подчерта, че досега са постъпили над 200 кандидатури.

Свириденко също така посочи напредък в работата с IMF по заем от 8 милиарда долара, одобрен през февруари, и съобщи, че през май фондът ще изпрати мисия в Киев. По думите ѝ IMF разбира, че Украйна се нуждае от по-голяма гъвкавост в определени случаи и е готов да подкрепи това.

През февруари IMF облекчи част от условията, признавайки, че ситуацията се е влошила значително заради постоянните руски атаки, които тази зима парализираха енергийната инфраструктура на Украйна.

Като цяло, след два дни непрекъснати срещи във Вашингтон, тя усеща подновена подкрепа. "По време на това посещение почувствах, че всички са изключително подкрепящи", каза тя.

"Първото ми впечатление след тези два дни е, че има промяна", добави Свириденко, като отбеляза, че атмосферата е по-конструктивна в сравнение с предишни срещи.

Украйна получи и допълнителен тласък от изявление след срещата на финансовите министри на страните от Г-7, които обещаха да продължат да подпомагат Киев, включително с подготовката за следващата зима.

Свириденко заяви, че Украйна се надява изборите в Унгария, които отстраниха премиера Виктор Орбан от власт, да помогнат за отключването на 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, както и на заем от 90 милиарда евро (105 милиарда долара), блокиран досега от Будапеща.

Тя допълни, че това може да донесе добри новини и за "необратимия" курс на Украйна към членство в ЕС.

"Всички украинци се чувстват част от европейското семейство и смятам, че заслужават да бъдат там. Сега е точният момент да ускорим темпото и да получим бърза писта за нашата интеграция в ЕС", заяви тя.