Богатата Норвегия има запаси от гориво само за още 20 дни

Норвегия, един от най-големите доставчици на енергия в Европа, разполага с резерви от гориво, които биха стигнали само за 20 дни, което накара правителството да обмисли отново въвеждането на дистанционна работа на фона на вълненията в Близкия изток, които нарушават световните енергийни доставки.

Прекъсването на трафика през Ормузкия проток - един от най-важните корабни маршрути в света, който обикновено превозва около 20% от световния петрол - подчерта липсата на инфраструктура за рафинирани горива в Норвегия.

Водният път през Персийския залив се превърна в геополитическа гореща точка, след като Иран ограничи корабоплаването в отговор на атаките на САЩ и Израел в края на февруари, което предизвика рязко покачване на цените на енергията. Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че правителството му сега обмисля генерализиране на дистанционната работа, за да намали търсенето на горива.

В интервю за норвежкия всекидневник Aftenposten в петък Стьоре призна, че стратегията на страната се основава на погрешни предположения.

"Като страна, произвеждаща ресурси, ние разчитахме на непрекъснатото производство и близостта на собствените си рафинерии", каза той, добавяйки, че в по-стабилни времена това се е считало за достатъчно, което е позволявало на Норвегия да поддържа относително ниски запаси.

Норвегия снабдява Европа, но има вътрешен дефицит

Резервите на Норвегия покриват само 20 дни търсене – далеч под нивото на съседните Швеция и Финландия, които поддържат запаси за около 90 дни. Дефицитът идва въпреки рекордните приходи от износ.

Според официални данни, Норвегия е продала 56,6 милиона барела петрол през март за 4,9 милиарда евро, докато износът на газ е донесъл 5,9 милиарда евро, което е рекордно висок резултат.

Контрастът предизвика критики на вътрешния пазар, като коментатори посочват иронията на това, че страна, която допринася за енергийните доставки на голяма част от Европа, се бори да осигури собствените си вътрешни доставки на гориво. Норвегия е основен доставчик на енергия за страни като Германия, Великобритания и Полша, където осигурява около една трета от вноса на газ.