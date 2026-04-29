Смърт за дребни престъпления: Как режимът на Ким наказва дори слушането на K-pop

Дребните причини, поради които Ким Чен Ун нарежда екзекуции в Северна Корея, бяха разкрити в нови потресаващи доклади. Граждани в тайната диктатура са били убивани за престъпления, толкова дребни, като например слушане на поп музика или дори дрямка в присъствието на върховния лидер.

Управител на ферма също е бил екзекутиран, след като всички бебета водни костенурки в държавно заведение умряха, като източници твърдят, че е бил застрелян малко след като Ким е смъмрил служители по време на посещение.

В някои от най-шокиращите случаи затворници са били убивани при тайни "екзекуции на закрито“ с тъпи оръжия, докато други са били разстреляни от разстрелни отряди.

Сред най-известните случаи е министърът на отбраната на Северна Корея Хьон Йон-чхол, екзекутиран за проявена нелоялност, според южнокорейската разузнавателна агенция.

На депутатите беше казано, че е бил убит през 2015 г. от противовъздушен огън пред стотици хора, след като е заспал по време на събитие, на което е присъствал Ким, и не е изпълнил заповеди.

Твърди се, че е бил екзекутиран и висш военен офицер.

На други места смъртното наказание е налагано за нещо толкова просто, колкото телефонно обаждане до Южна Корея.

Според показания, публикувани от Daily NK, 49-годишен сценичен осветител е бил екзекутиран, след като е бил хванат да се свързва с някого отвъд границата, като смъртта му е била използвана като предупреждение за другите. След това семейството му е било хвърлено в затвора.

Режим срещу културата

Други случаи подчертават мащабните репресии на режима срещу културата и религията.

Ръководителят на оркестъра Unhasu - група, която някога е свирила на международно ниво - е бил арестуван и екзекутиран за предполагаемо нарушаване на законите за порнографията.

33-годишна християнка, Ри Хьон Ок, е била публично екзекутирана за разпространение на Библията, а семейството ѝ е изпратено в политически затворнически лагер на следващия ден, според активистки групи.

А нови показания, събрани от Amnesty International, показват, че дори ученици биват екзекутирани, хвърлени в затвора или публично унижавани за гледане на южнокорейска телевизия или слушане на K-pop.

Пребежници казват, че гледането на изключително популярни драми като Crash Landing on You, Descendants of the Sun или Squid Game може да доведе до най-суровите наказания, включително смърт, особено за тези без пари или връзки.

В продължение на десетилетия режимът е разполагал специализирано звено, известно като "Група 109“, за да се бори с чуждестранните медии, извършвайки претърсвания без заповед на домове, чанти и мобилни телефони.

Петнадесет интервюирани в различни региони споделиха пред Amnesty International, че звеното действа в цялата страна, което сочи системни усилия за прилагане на всеобхватните забрани.

Публични екзекуции

Свидетели описаха как публичните екзекуции се използват за тероризиране на цели общности, за да се подчинят.

Един дезертьор, Чой Сувин, си спомни, че е видял мъж, екзекутиран в Синийджу през 2017 или 2018 г., след като е бил обвинен в разпространение на чуждестранни медии.

"Властите казаха на всички да си тръгнат и десетки хиляди се събраха да гледат. Те екзекутират хора, за да ни промият мозъците и да ни образоват", каза още тя.

Интервюираните казаха, че по-ново южнокорейско съдържание сега достига до Северна Корея по-бързо от преди, което подхранва репресиите.

Един беглец съобщи, че след излизането на „Squid Game“ през 2021 г., хора, включително ученици от гимназията, са били екзекутирани заради гледането му, твърдение, документирано отделно от Radio Free Asia в провинция Северен Хамгьонг.

Взети заедно, разказите предполагат множество екзекуции, свързани с предаванията в различни региони.

Властите са се насочили и към музиката, като интервюираните казват, че K-pop, включително песни на BTS, е строго контролиран. През 2021 г. The Korea Times съобщи, че тийнейджъри са били наказвани за слушане на групата.

Това се случва, след като се появиха обезпокоителни нови подробности за екстремните наказания, налагани в Северна Корея, включително затворници, пребити до смърт с чук, и екзекутирана бременна жена.

Разказите са разкрити в нов доклад на Работната група за преходно правосъдие, който картографира екзекуциите в секретната държава и разкрива как убийствата са се увеличили по време на пандемията от COVID.

Изображенията, включени в доклада, разкриват мащаба на убийствата, показвайки предполагаеми места за екзекуции в Северна Корея, включително стрелбища близо до летища, футболни игрища, а също и в отдалечени полета.

Методите на екзекуции варират в зависимост от местоположението, като много места са в застроени райони, където може да се чуе стрелба, което прави използването на тъпи инструменти по-вероятно.

Северна Корея драстично увеличи екзекуциите по време на пандемията от COVID-19, особено за гледане на южнокорейски драми, K-pop и други чуждестранни културни и политически престъпления, показва доклад, публикуван във вторник.