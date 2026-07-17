Задържаха мъж за покупка на дрога във Варна, той колабира и почина

Окръжната прокуратура във Варна ръководи досъдебно производство, в рамките на което трябва да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства около смъртта на мъж, свързан с разследване за търговия с наркотични вещества, съобщиха от пресслужбата на държавното обвинение в града.

След постъпила в Областната дирекция на МВР информация за разпространение на наркотични вещества, на 16 юли е извършена специализирана полицейска операция. В условията на неотложност е направено претърсване в дома на С.А. (на 48 г.), където са намерени и иззети различни наркотични вещества, сред които и фентанил. По случая има образувано досъдебно производство.

В хода на операцията са задържани хора, за които имало обосновано предположение, че са закупили наркотични вещества от С.А.

След задържане на един от мъжете – на 44 г., здравословното му състояние се влошило. Незабавно бил подаден сигнал за колабирал в неконтактно състояние. На място пристигнал екип на Спешна медицинска помощ. Установено било, че 44-годишният мъж е починал. Предстои да бъде установена причината за смъртта му, както и законосъобразността на полицейските действия.

Работата по разследването продължава за изясняване на всички факти и обстоятелства около случилото се.

От пресцентъра на полицията във Варна допълват, че служителите на дирекцията оказват пълно съдействие на разследващите органи. До приключване на процесуално-следствените действия и с оглед интересите на разследването не може да бъде предоставена допълнителна информация, уточняват от пресцентъра на полицията във Варна.