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Подозират замърсена питейна вода за масово натравяне в РСМ

Отпадни води може да са попаднали в питейната мрежа на Гостивар

17.07.2026 | 20:24 ч. Обновена: 17.07.2026 | 20:49 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Повече от 1000 души в Северна Македония са потърсили медицинска помощ със симптоми на отравяне, след като се предполага, че замърсена речна вода е попаднала в питейната мрежа на град Гостивар.

Местната болница съобщи, че през последните четири дни е приела голям брой пациенти с повръщане, диария и болки в стомаха. Лечебното заведение обаче все още не е потвърдило пряка връзка между симптомите и водоснабдяването.

Гостивар се намира на около 50 километра югозападно от столицата Скопие.

Подозрения за отпадни води във водопроводната мрежа

Полицията разследва причините за инцидента. Според първоначалните подозрения местното водоснабдително дружество може да е изпомпвало замърсена вода директно в мрежата на града, предаде АФП.

Местните власти предполагат, че това е било направено с цел да се увеличат запасите от питейна вода, тъй като районът редовно страда от недостиг през летните месеци.

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Властите временно забраниха използването на водата от градската мрежа за пиене. Болницата увеличи броя на дежурните служители, за да се справи с наплива от пациенти.

Възможно престъпление

Министерството на вътрешните работи съобщи, че работи за "пълното изясняване на случая". От ведомството уточниха, че замърсяването на питейната вода може да бъде квалифицирано като престъпление.

Институтът по обществено здраве е започнал изследване на водоснабдяването, като резултатите се очакват в рамките на 48 часа.

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