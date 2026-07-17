Най-малко осем загинали и 34 изчезнали след свлачище в Китай

Най-малко осем души са загинали, а 34 са в неизвестност след мощно свлачище в югозападния китайски град Чунцин, съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на местните власти.

Свлачището, предизвикано от проливни дъждове, е затрупало жилищни сгради и е наложило евакуацията на повече от 1100 души. Най-малко 10 души са били спасени.

Инцидентът е станал около 9:08 часа местно време. Голямо количество скали и почва се е свлякло по планинския склон и е затрупало над 10 сгради.

Нестабилният терен затруднява спасителите

Телевизионни кадри показват как част от склона се срутва върху жилищен район. Спасителните екипи използват багери, за да разчистват огромните земни маси, но работата им е затруднена от нестабилния терен и опасността от ново свлачище.

Големи скални блокове са достигнали до сгради и са паднали в намиращата се под тях река. Две постройки с височина между пет и 15 етажа са били повредени, но не са рухнали.

Свлачището е станало близо до река Уцзян, която преминава през карстов планински район с малки населени места и терасовидни земеделски площи.

Хиляди комплекти за спешна помощ

Властите са изпратили в Чунцин над 8000 комплекта и материали за справяне с бедствието, сред които палатки, сгъваеми легла и семейни пакети за спешни случаи.

Няколко електрически стълба са били затрупани, което е довело до прекъсване на електрозахранването. Подаването на вода, ток и газ е спряно в радиус от един километър около засегнатия район, за да бъдат предотвратени допълнителни инциденти, пише БТА.