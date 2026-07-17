Румен Радев: Германия е водещ икономически партньор на България

Германия е сред водещите икономически и инвестиционни партньори на България, а страната ни има интерес да задълбочи сътрудничеството си с провинция Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с делегация от германската федерална провинция, водена от председателя на Ландтага Томас Щробъл, съобщиха от правителствената пресслужба.

Премиерът изрази готовност България да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от Баден-Вюртемберг, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с възможностите за инвестиции в страната.

Той подчерта и стремежа на правителството да подобрява условията за правене на бизнес.

Интерес към нови германски инвестиции

Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че решението на редица компании да разширят дейността си у нас показва потенциала на двустранното икономическо сътрудничество.

По думите му германските инвестиции имат значение не само за високия стокообмен между двете страни, но и заради модела на отношения между държавата, бизнеса и обществото, който носят със себе си.

Сред основните теми на разговора са били възможностите за съвместна работа в отбранителната индустрия. Премиерът е посочил като примери проекта за многофункционалните модулни патрулни кораби за Военноморските сили и партньорството с Rheinmetall.

Образование, наука и туризъм

Като перспективни области за сътрудничество са били откроени още образованието и науката, културата и туризмът.

Специален акцент е бил поставен върху възможностите за задълбочаване на партньорството в областта на дуалното обучение.

По време на срещата в Министерския съвет е било отбелязано и значението на многобройната българска общност в Германия. Българите, които живеят и учат там, бяха определени като естествен мост между двете държави.

Развитие и на парламентарните отношения

По-късно председателят на Народното събрание Михаела Доцова също се срещна с Томас Щробъл. Двамата са обсъдили задълбочаването на парламентарните контакти и икономическото сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на парламента.

"За нас Германия е важен партньор и бихме искали да засилим връзките си както на двустранно, така и на многостранно равнище", заяви Доцова.