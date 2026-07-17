ЦСКА 1948 навакса два гола срещу Спартак Варна, но изпусна пълен обрат

Спартак Варна и вицешампионът ЦСКА 1948 откриха новия сезон в Първа лига с драматично равенство 2:2 на стадион "Спартак".

Домакините поведоха още в 13-ата минута с впечатляващ гол на Георг Стояновски от центъра. Той се възползва от грешка на Егор Пархоменко и прехвърли лошо позиционирания вратар Петър Маринов.

В края на първото полувреме Джоуи Читоку удвои аванса на "соколите" с мощен удар след подаване на Георг Спартански.

След почивката ЦСКА 1948 се върна в мача. След намеса на ВАР гостите получиха дузпа, която Мамаду Диало реализира за 1:2. В 77-ата минута Фредерик Масиел изравни с диагонален удар.

Малко преди края Хосе Карлос Мартинес изпрати топката за трети път във вратата на Спартак, но попадението беше отменено след преглед с ВАР заради засада на Диало.

В последните секунди Стояновски можеше да донесе победата на домакините, но ударът му премина на сантиметри от вратата.

Преди началото на срещата беше изпълнен националният химн, а с едноминутно мълчание беше почетена паметта на двете деца от школата на Славия, загинали при тежка катастрофа.

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