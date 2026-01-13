Запазват се обезщетенията при закъснение на полет

Евродепутатите от Комисията по транспорт и туризъм отхвърлиха предложението на страните членки и гласуваха за запазване на правото на обезщетение на пътниците при тричасово закъснение на полета, отмяна или отказан достъп до борда.

Докладчик е българският евродепутат Андрей Новаков от Европейската народна партия, съобщи БНР.

Съветът предлага праг за обезщетенията от 4 до 6 часа според дължината на полета.

Комисията настоява компенсациите да останат в размер от 300 до 600 евро в зависимост от разстоянието при положение, че Съветът предлага таван от 500 евро.

Същевременно се въвежда изчерпателен списък с извънредни обстоятелства, освобождаващи авиокомпаниите от отговорност - природни бедствия, война, метеорологични условия или неочаквани трудови спорове. Евродепутатите искат списъкът да се поддържа актуален от Европейската комисия.

Евродепутатите настояват за запазване на правото на храна след 3 часа закъснение, напитки на всеки 2 часа и до три нощувки при големи закъснения. Това ще ограничи неоправданите разходи за авиокомпаниите.

Парламентарната комисия настоява и за ясна информация за багажните правила и безплатен ръчен багаж - една лична вещ плюс малък куфар до 7 кг и максимални размери от 100 см, сбор от дължина, ширина и височина. Имената на пътниците трябва да се коригират без допълнителни такси, а изборът между електронна и хартиена бордна карта да остане за пътника.

Специално внимание се обръща на пътници с увреждания, намалена подвижност, бременни жени, деца и придружители. Те трябва да получават компенсации, ако изпуснат полета по вина на летището и да бъдат настанявани на съседни места без допълнителна такса.

Предлага се авиокомпаниите да изпращат предварително попълнени формуляри за компенсации при закъснения и отмяна в срок до 48 часа. Пътниците ще разполагат с една година за подаване на иск.

Проектопозицията бе одобрена с 36 гласа "за" и 2 "въздържал се".

Предстои тя да бъде гласувана окончателно на пленарна сесия другата седмица в Страсбург.