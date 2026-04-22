Войната в Иран удари и секса, с 30% скачат презервативите

Най-големият производител на презервативи в света – малайзийската компания Karex, предупреди, че ще бъде принудена да повиши цените с 20% до 30%, ако продължат смущенията във веригите за доставки, причинени от войната с Иран. Компанията отчита ръст в търсенето, след като по-високите транспортни разходи и забавянията в доставките са изчерпали запасите на клиентите, заяви главният изпълнителен директор Го Миа Киът, съобщи "Евронюз".

Karex произвежда над пет милиарда презерватива годишно и изнася в повече от 130 държави. Сред клиентите ѝ са водещи марки като Durex и Trojan, както и британската Национална здравна служба (NHS), Глобалният фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария и Фондът на ООН за населението.

"Ситуацията е изключително крехка, цените са високи. Нямаме друг избор, освен да прехвърлим разходите върху клиентите“, посочи Го.

Доставките за Европа и САЩ вече отнемат близо два месеца, а част от пратките остават блокирани по кораби, които не могат да достигнат крайната си дестинация.

От началото на войната през февруари 2026 г. са нараснали разходите за синтетичен каучук, нитрил, опаковъчни материали и лубриканти като алуминиево фолио и силиконово масло. Веригите за доставки на нефтохимически продукти са засегнати от нарушения в транспорта, включително през Ормузкия проток. Доставчици на алуминий и нафта също съобщават за затруднения.

Междувременно световният пазар на презервативи вече изпитва недостиг след закриването на Американската агенция за международно развитие (USAID), която осигуряваше около 35% от контрацептивите в глобалните вериги за семейно планиране и снабдяваше 23 държави.

Страни в Африка и Близкия изток, основни получатели на помощ от USAID, вече съобщават за недостиг на продукти за сексуално здраве. В Нигерия например разпространението на мъжки презервативи е спаднало с 55% между декември 2024 г. и март 2025 г., според данни на UNAIDS.

По думите на Го, Karex разполага с достатъчни запаси за следващите няколко месеца и планира да увеличи производството, за да отговори на растящото търсене.