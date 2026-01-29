Според Мъск бъдещето на Тесла изобщо не е свързано с колите

Tesla доминираше в индустрията за електрически превозни средства до средата на 2010-те години с елегантни и бързи автомобили, които помогнаха за борба с общественото схващане, че електрическите превозни средства са силно ограничени от кратките си пробег.

Сега компанията и нейният противоречив изпълнителен директор Илон Мъск са изправени пред по-силна конкуренция и политически препятствия. Продажбите на електрически превозни средства спаднаха с рекордните 9% през 2025 г. на фона на нарастващото съперничество от страна на Китай и изтичането на данъчния кредит за продажби на електрически превозни средства в САЩ.

Но Мъск насочва компанията към смел залог, вярвайки, че бъдещето на Tesla няма да се гради върху автомобили, а върху хуманоидни роботи, пише CNN.

По време на обявяването на приходите на Tesla в сряда, Мъск представи буквално заместване на автомобилите Tesla с роботи – обявявайки, че Tesla ще спре производството на Model S и Model X в полза на производството на повече от своите роботи Optimus.

"Ще вземем производственото пространство на Model S и X в нашата фабрика във Фримонт и ще го превърнем във фабрика за Optimus... с дългосрочната цел да имаме 1 милион бройки роботи Optimus годишно в сегашното пространство на SX във Фримонт“, каза Мъск.

Това е квинтесенцията, научнофантастична мечта за бъдещето: Мъск казва, че роботите Optimus на Tesla ще правят всичко - от почистване на къщата ви до извършване на операции.

Той нарича Optimus ключът към премахването на бедността по света, превръщането на човешкия труд в незадължителен и достигането до Марс.

"Всеки човек на земята ще има свой собствен личен R2-D2, C3PO“, каза Мъск през ноември, визирайки личните роботи от "Междузвездни войни“, но всъщност "Optimus ще бъде по-добър от това", на мнение е технологичният предприемач.

Собственият успех и заплащане на Мъск са пряко заложени на карта. Tesla трябва да достави един милион робота Optimus в рамките на 10 години, за да може Мъск напълно да реализира плана за заплащане на Tesla на стойност почти 1 трилион долара, одобрен от акционерите в края на миналата година.

"Илон е мислител с голям потенциал и иска да разшири границите на въображението на хората“, каза бивш старши инженер на Tesla в интервю за CNN.

Но пазарите на електрически превозни средства и роботи са много различни, каза инженерът. "С електрическите превозни средства Tesla беше единствената, която работеше по този труден проблем. Сега има много компании и тонове конкуренция".

Optimus може всичко

Tesla за първи път представи своя проект за хуманоиден робот на събитие през 2021 г., където сребриста фигура танцуваше на сцената под звуците на пулсираща техно музика. Това беше актьор в роботизиран костюм, с лице, което приличаше на екран. "Очевидно това не е истинско“, каза Мъск, докато костюмираната фигура напускаше сцената.

Само месеци по-късно, през януари 2022 г., Мъск каза, че смята, че Optimus може да бъде "по-значим от автомобилния бизнес“ за Tesla с течение на времето.

Tesla казва, че Optimus вече може да сортира предмети, да сервира пуканки, да изхвърля боклук и да танцува. Той изпълнява „някои основни задачи във фабриката“, каза Мъск в сряда – напредък, но все още далеч от футуристичната визия на Мъск – дори когато той прогнозира, че Optimus евентуално може да генерира 10 трилиона долара приходи.

Снимка: EPA/БГНЕС

Това е амбициозна цел, която според експерти може да е по-трудна от залозите на Мъск за електрически превозни средства или SpaceX. Хуманоидните роботи са сред най-сложните машини, които можем да си представим, и надпреварата за тяхното изграждане вече се разгаря.

Tesla не е единствената компания в това пространство. Hyundai и Google DeepMind също внедряват своя хуманоиден робот Atlas вътрешно през следващите месеци, преди да го пуснат на клиентите. Междувременно технологичното изложение CES през януари беше пълно с компании - включително Nvidia, Qualcomm и Intel - които демонстрираха хуманоидни роботи, задвижвани от техните чипове и технологии.

Повече от 90 компании имат продукт с хуманоидни роботи, според Ани Келкар, партньор в McKinsey & Company, който ръководи сектора за напреднала автоматизация и автономност на фирмите. Предстоят още, особено в Съединените щати и Китай.

Предизвикателства пред Optimus

Мъск е замахвал с грандиозни срокове и преди, но е пропускал. Преди това той заяви, че автомобилите на Tesla ще бъдат напълно автономни до 2018 г., че SpaceX ще започне да изпраща ракети до Марс до 2018 г. – нито едно от двете все още не се е случило.

И вече с Optimus, Tesla е пропуснала амбициозния график на своя лидер. Мъск първоначално си е поставил вътрешни цели Tesla да произведе поне 5000 бройки Optimus през 2025 г., според The ​​Information. Тази цел е била намалена до 2000 няколко месеца по-късно и оттогава е била понижена отново, съобщи The Information през октомври. Tesla не е отговорила на искането на CNN за коментар.

Мъск призна, че целите му не са лесни.

"В момента се борим с окончателния дизайн на хардуера“, особено на ръката и китката, каза Мъск на срещата на върха All In през септември. Човешките ръце са известни с това, че роботите трудно могат да ги имитират. За разлика от хората, роботите трудно разбират как да хващат различни предмети, като мокра чаша спрямо парче метал.

В сряда Мъск призна "мнозина, които се съмняват в амбициите ни за създаване на невероятно изобилие“.

"Но ние сме уверени, че това може да се постигне и че правим правилните технологични стъпки, за да гарантираме, че ще се случи. И Tesla очевидно никога не е била компания, която се страхува да реши някои от най-трудните проблеми“, добави визионерът Мъск.