Почина г-н Белдинг от "Спасени от звънеца" - Денис Хаскинс

Денис Хаскинс, останал в паметта на поколения зрители като директора Ричард Белдинг от "Спасени от звънеца" ("Saved by the Bell"), почина на 75 години.

People потвърди смъртта на актьора на 28 септември. Причината засега не е обявена публично.

"Това е трагична загуба", каза дългогодишният му агент Джей Шахър.

Той си спомни за Хаскинс не само като за свой клиент, но и като за близък приятел в продължение на повече от две десетилетия.

"Всички обичаха г-н Белдинг, а тези от нас, които имаха възможност да познават Денис, го обичаха още повече. Той беше прекрасен човек и обичаше - наистина ОБИЧАШЕ - феновете си. Винаги намираше време за тях, независимо от всичко. Беше мой клиент и скъп приятел повече от 20 години и ужасно ще ми липсва. Сърцето ми е разбито", сподели Шахър.

Ролята, която го превърна в телевизионно лице на цяло поколение

"Спасени от звънеца" дебютира през 1989 г. и проследява живота на Зак Морис, изигран от Марк-Пол Госелаар, и приятелите му в измислената гимназия Bayside High в Калифорния.

Хаскинс влиза в ролята на директора Ричард Белдинг - строг, но добронамерен училищен директор, който бързо се превръща в един от най-разпознаваемите персонажи в сериала.

В актьорския състав са още Дъстин Даймънд, Тифани Амбър Тисън, Марио Лопес, Елизабет Бъркли и Ларк Вурхис.

Сериалът продължава четири сезона до 1993 г., но за Хаскинс историята на г-н Белдинг не приключва там. Той отново играе героя в "Saved by the Bell: The New Class", който се излъчва от 1993 до 2000 г.

Последната му поява като Белдинг идва през 2015 г., когато се събира с Тисън, Лопес, Госелаар и Бъркли за носталгичен скеч в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

"За нас той беше много повече от г-н Белдинг"

След новината за смъртта му Dimples Karaoke Bar в Бърбанк, Калифорния, публикува емоционално послание в негова памет.

Хаскинс бил редовен посетител на заведението и толкова силно се свързвал с него, че мнозина дори смятали, че е собственик.

"Денис беше неизменна част от Dimples", написаха от бара.

"Много хора мислеха, че е негово, но не беше. Той просто обичаше мястото и хората там. Обичаше да пее за тях, да се запознава с хора и да се снима с феновете си. Dimples затвори преди около 11 години, а хората все още го свързват с любимия му "втори дом". За повечето той беше г-н Белдинг от "Спасени от звънеца", но за нас беше много повече."

Към публикацията са добавени снимки на усмихнатия Хаскинс с посетители и служители на заведението. На един от кадрите е и бившият му колега Марио Лопес, който играе Ей Си Слейтър в сериала.

Пазел диагнозата си Паркинсон далеч от публичността

От Dimples разкриха още, че Хаскинс се разболял преди около осем години и че едно от заболяванията, за които предпочитал да не говори публично, било Паркинсон.

По думите им той съзнателно пазел диагнозата си в тайна, защото не искал внимание заради здравословното си състояние.

"Не искаше да се налага да обяснява на хората. Казваше: "Какво изобщо да им кажа?" Затова уважих желанието му, запазих мълчание и му помагах по пътя към следващата глава от живота му", гласи публикацията.

От караоке бара посочиха, че Хаскинс е починал в неделя, 27 септември.

"Какъв страхотен и невероятен живот имаше. Почивай в мир, Денис. Беше много обичан и никога няма да бъдеш забравен", завършва посланието.

Освен с "Спасени от звънеца", Хаскинс има роли и в "A Million Ways to Die in the West", както и в отделни епизоди на "Mad Men", "Hot in Cleveland" и "New Girl". Екранният му дебют е през 1976 г. в епизод на "The Dukes of Hazzard".