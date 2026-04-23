Всеки сам ще решава с кой лекар да споделя информация от здравното си досие

Гражданите сами ще решават с кой лекар да споделят информация от здравното си досие, което става възможно с новата функционалност в приложението "еЗдраве". Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. Възможността е предоставена чрез новия модул "Достъп“, който е наличен в мобилното приложение "еЗдраве" и в здравния портал my.his.bg.
Досега пълният достъп до информацията в електронното пациентско досие беше ограничен основно до общопрактикуващите лекари и териториалните експертни лекарски комисии. С новата функционалност пациентът сам ще определя с кой лекар да я сподели и когато е необходимо, да разреши достъп и на други специалисти или лекари по дентална медицина.
Функционалността ще позволи на пациента да предоставя информация по електронен път за всички прегледи, изследвания, диагнози, предписания и други медицински записи. Контролът върху достъпа до медицинска информация остава изцяло в правомощията на пациента. Потребителите могат самостоятелно да изберат конкретен лекар от списък, съдържащ имена, специалност и уникален идентификационен номер (УИН) на медицинския специалист. Наред с това лекарите също имат възможност да отправят заявка за достъп, която пациентът може да одобри или откаже.
При подадена заявка потребителят ще получава известие в приложението, ако е активирал функцията за нотификации. За профилите на деца е предвидена възможност достъпът да бъде разрешаван след потвърждение от родител.
Функционалността е разработена от "Информационно обслужване“ АД и е част от следващия етап в развитието на електронното здравеопазване в България, с което се цели по-малко административна тежест, по-малко хартиени документи и по-лесно предоставяне на медицинска информация, допълниха от пресцентъра.
В началото на годината от Изпълнителна агенция "Медицински надзор" съобщиха, че инспекторите от агенцията ще имат директен онлайн достъп до пациентските досиета за целите на контролните производства.