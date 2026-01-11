Красимир Цветков: Изпитът за таксиметровите шофьори се състои от две части

Тази седмица в рубриката "Професионалистите" Виктор Дремсизов ни среща с председателя на Националния таксиметров синдикат Красимир Цветков. Той е таксиметров шофьор вече повече от 18 години.

"Започнах работата под влияние на познати. Имах приятели, които са таксиметрови шофьори, събирахме се, реших да пробвам. Започнах с кола под наем. Работата ми харесва, обичам да съм в движение. В днешно време колите са много по-модерни, доста по-дигитална стана работата. Тогава работехме на радиостанции и хартиени карти", разказа Цветков в ефира на Bulgaria ON AIR. "Следиш пътя концентрирано, но с периферното си зрение следиш адресите, които са ти наблизо, за да може да реагираш на тях. Времето до пристигане на началния адрес обикновено се определя от шофьора, в редки случаи се определя автоматично от приложението. Изисква се добре да познаваш града, за да знаеш на какво разстояние ти е началната точка", обясни таксиметровият шофьор.

Изпитът за таксиметровите шофьори се състои от две части.

"Едната част е познаване на нормативната уредба, която регламентира таксиметровата дейност.

Това е Законът за автомобилните дейности и Наредбата за таксиметровата дейност. Втората част са професионалните изисквания, това е познаване на населеното място - начални и крайни точки. Разбира се, изпитните въпроси, свързани с маршрутите се променят на всеки три месеца", поясни Красимир Цветков.

Таксиметровите шофьори минават и психотест, там се установява склонността им към агресия.

"Всеки се обучава сам. Тук има много какво да се желае. За мен еталон в това отношение е Великобритания, имат брутално обучение на таксиметровите шофьори, за мен е най-доброто в света. Обучението там отнема около 2 години. За да получиш право да седнеш в такси, трябва да издържиш серия от изпити. На всеки 45-48 дни си на изпит и ако те скъсат, не може да се явиш на следващия, докато не вземеш предишния", коментира още Цветков.

Обучението там включва всички забележителности на Лондон, а също така има и дрескод.

"Едно от най-големите предимства е, че може да планираш времето си на работа и почивка, без някой друг да ти го определя. Но няма как да работиш два часа и да постигнеш финансовата част, която да те удовлетворява и да си покриеш нуждите. Може да прецениш в какъв часови диапазон да работиш и колко дълго да работиш, максимумът е 12 часа. Трябва да си напълно адекватен през цялата смяна и да си в кондиция", каза още Красимир Цветков.