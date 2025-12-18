Зеленски пристига в Брюксел за участие в важната среща на върха на ЕС

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Брюксел за участва в среща на върха на лидерите на Европейския съюз, съобщи пред репортери Дмитро Литвин, съветник на президента.

Зеленски ще говори на заседание на Европейския съвет в 11:00 ч. брюкселско време, ще се срещне с европейски лидери и ще даде пресконференция около 13:45 ч., съобщи говорителят на Зеленски Сергий Никифоров, пише The Kyiv Independent.

Очаква се европейските лидери да решат на 18-19 декември дали да продължат с "репарационен заем“ - план за отпускане на до 210 милиарда евро замразени руски активи на Украйна. Без допълнително финансиране Киев вероятно ще остане без пари до пролетта на следващата година.

Белгийският премиер Барт де Вевер изрази несъгласие с плана, позовавайки се на правни и финансови рискове.

В Белгия се намира Euroclear, финансовата институция, която държи по-голямата част от замразените активи.

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 15 декември, че ако заемът за репарации се провали, "способността на Европейския съюз да действа ще бъде сериозно нарушена за години, ако не и за много по-дълго време“.