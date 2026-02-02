Руснаци удариха с дрон дизелов локомотив и родилен дом в Запорожка област

Тази сутрин и руски безпилотен летателен апарат порази дизелов локомотив, който се намирал на железопътна гара в Запорожка област. Това съобщи в „Телеграм“ Министерството на развитието на общините и териториите, предава Укринформ.

„Тази сутрин врагът извърши поредна атака срещу обекти на Украинските железници. В Запорожка област Русия насочи безпилотен летателен апарат към дизелов локомотив, който се намираше на гарата.

Локомотивната бригада по време на удара е била в укритие — няма пострадали“, се казва в съобщението.

От Украинските железници подчертаха, че това е пореден целенасочен удар по железопътната инфраструктура, която изпълнява критично важна функция за превоза на пътници, хуманитарни и жизненоважни за икономиката товари.

Компанията оперативно отстранява последиците от обстрелите и, като отчита сложната ситуация със сигурността, продължава да осигурява стабилна работа на железопътното съобщение, превоза на пътници и товари.

Както бе съобщено по-рано, поради засиления контрол на рисковете за сигурността, към 2 февруари 2026 г. базовият сценарий остава превозът на пътници с автобуси между Днипро и Запорожие.

По-рано бе съобщено, че руските сили са поразили родилен дом в украинския град Запорожие по време на атака с дронове, съобщиха Укринформ, Франс прес и ДПА, като се позоваха на местните власти. Ранени са 9 души.

„Руснаци са ударили родилен дом в Запорожие", написа в „Телеграм“ началникът на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, цитиран от Франс прес. Той публикува и кадри от болнични кабинети, опустошени от взрива. На кадрите се виждат счупени прозорци, унищожено обзавеждане и много отломки на земята.

Федоров каза, че двама от ранените са били жени, които точно са били преглеждани, когато е било извършено нападението.

В града е обявена въздушна тревога и жителите са призовавани да останат на безопасно място, отбелязва Укринформ.

Вчера руските сили са извършили 383 удара по Запорожка област, като са повредили инфраструктурата и са ранили цивилни, допълва украинската агенция.