Двама загинаха, осем са ранени след руска атака срещу Днепър

Двама души са загинали, а осем са били ранени при руска атака срещу украинския град Днепър през нощта, съобщи в Telegram началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

"Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност", се казва в съобщението.

По думите му при атаката са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Днепър, който е сред големите промишлени градове на Украйна, се намира на над 100 километра от фронтовата линия, минаваща през източната и южната част на страната. При предишен руски удар там на 14 април загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ остават в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбелязват AFP и БТА.