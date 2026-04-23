IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 24

Двама загинаха, осем са ранени след руска атака срещу Днепър

Един човек е в неизвестност

23.04.2026 | 08:50 ч. 4
Двама души са загинали, а осем са били ранени при руска атака срещу украинския град Днепър през нощта, съобщи в Telegram началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

"Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност", се казва в съобщението.

По думите му при атаката са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Свързани статии

Днепър, който е сред големите промишлени градове на Украйна, се намира на над 100 километра от фронтовата линия, минаваща през източната и южната част на страната. При предишен руски удар там на 14 април загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ остават в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбелязват AFP и БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

война Украйна Русия днепър загинали
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem