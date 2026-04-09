Спипаха българин с 43 кг канабис на летището във Виена

Пратката е била разкрита от кучето Джери

09.04.2026 | 11:52 ч.
Снимка: МВР

Българин е бил задържан на летището Швехат във Виена, след като властите са открили над 43 килограма канабис в негови куфари, съобщиха от полицията в Долна Австрия.

Служебното куче Джери е сигнализирало за два багажа по време на контрол във вторник, в които са били намерени общо 43,5 килограма канабис.

Задържан е 22-годишен български гражданин, на чието име е бил регистриран багажът. Той е направил частични самопризнания и е настанен в следствения арест в Корнойбург.

Наркотиците са били разпределени в 58 пакета, като по план е трябвало да бъдат транспортирани от Банкок през Австрия до Албания. 

 

