Мъж изля почистващ препарат и моторно масло в езерцето на съседа си и уби рибите му

Мъж в Англия е обвинен, че е убил рибите на съседа си след спор, свързан с шум, идващ от градинско езерце.

76-годишният Гери Дъфи се яви пред магистратския съд в Уилсдън в Лондон във вторник, 14 април, и отхвърли твърденията, че е излял моторно масло от прозореца си в езерце, принадлежащо на неговия съсед Андреа Птохидес, съобщава PA Media, цитирана от The Independent и People.

Спорът между съседите

По-рано Дъфи се е оплаквал от шума, идващ от езерцето в градината на Птохидес, като двамата споделят обща ограда в лондонското предградие Барнет, пише The Telegraph.

Прокурорите твърдят, че Дъфи е "заплашил да вземе нещата в свои ръце", ако съседът му не предприеме действия, тъй като шумът му пречел да спи.

Дъфи отрича всички четири обвинения срещу себе си, които включват едно обвинение за незаконно унищожаване на риби и три обвинения за повреждане на имущество.

Според публикациите, на 20 март Дъфи е повредил езерцето, като е излял масло в него. Четири дни по-късно е установено, че водопроводните тръби на езерцето са били срязани.

Какво показват камерите?

Птохидес е прегледал записи от охранителни камери и твърди, че е видял Дъфи да влиза в градината му в същия ден, според медиите.

На 26 март Птохидес открил три от шараните си мъртви в езерцето. Той смята, че в него е бил излят почистващ препарат.

След нова проверка на записите от камерите, Птохидес твърди, че Дъфи е влязъл в градината му между 2:32 ч. и 3:08 ч. през нощта на същия ден.

Какво следва?

Дъфи отрича всички обвинения и е пуснат под условна гаранция.

Очаква се той да се изправи пред съда в магистратския съд в Уилсдън в Лондон на 4 август.