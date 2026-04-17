Жертвите на OneCoin и Ружа Игнатова могат да искат обезщетение

Министерството на правосъдието на САЩ обяви началото на процедура за изплащане на компенсации на жертвите на международната инвестиционна схема OneCoin - измама, зад която стоят българката Ружа Игнатова и нейният съосновател Карл Себастиан Грийнууд.

Как е действала схемата?

В периода от 2014 до 2019 г. Игнатова, Грийнууд и техни съучастници са организирали мащабна глобална схема, с която са заблуждавали инвеститори по целия свят. Базираната в София компания OneCoin Ltd. е предлагала фалшива криптовалута чрез мрежа за многостепенен маркетинг, а вследствие на подвеждащата информация жертвите са вложили над 4 милиарда долара.

Американските власти водят поредица от дела, свързани със схемата, в Южния окръг на Ню Йорк. Част от основните участници вече са осъдени, а чрез конфискация на активи са събрани над 40 милиона долара, които ще бъдат използвани за обезщетяване на пострадалите.

Кой може да кандидатства за обезщетение?

Процедурата дава възможност на хора, закупили фалшивата криптовалута в периода 2014–2019 г., да подадат иск за компенсация чрез специален онлайн формуляр. Крайният срок за подаване на заявления е 30 юни.

"Жертвите са в центъра на всичко, което правим в Министерството на правосъдието", заяви помощник-главният прокурор Ай Тайсън Дюва.

"Както и в този сложен случай на инвестиционна измама, ние се стремим да отнемем незаконните печалби и да ги върнем на пострадалите, когато това е възможно", добави той.

Федералният прокурор за Южния окръг на Ню Йорк Джей Клейтън подчерта: "Между 2014 и 2019 г. основателите на OneCoin продаваха лъжа, представена като криптовалута, което струва на жертвите над 4 милиарда долара. Днешното съобщение е важна стъпка към възстановяване на средства за засегнатите."

Игнатова остава сред най-издирваните

От ФБР напомнят, че Ружа Игнатова продължава да е сред най-издирваните лица в света.

"Загубите на жертвите са огромни. Много хора изчерпаха спестяванията си, подведени от фалшиви обещания", заяви Джеймс Барнакъл от нюйоркския офис на ФБР и подчерта, че усилията за нейното откриване продължават.

"Жертвите на схемата OneCoin бяха финансово опустошени от обещания, които никога не са съществували", допълни Дженифър Пиовесан от данъчната служба на САЩ. "Тази процедура е ключова стъпка към връщането на откраднатите средства."

Разследването е проведено съвместно от ФБР и службата за криминални разследвания към данъчната администрация на САЩ, с подкрепата на международни партньори.

От американското Министерство на правосъдието подчертават, че участието в процедурата за компенсации е безплатно, и предупреждават за възможни измами от хора, представящи се за посредници, пише БГНЕС.