Арестуваха грък в Пловдив, издирван за далавери за над 5 млн. евро

Той има влязла присъда в южната ни съседка

23.04.2026 | 09:22 ч. 1
Снимка: ГДБОП, архив

Гръцки гражданин, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 млн. евро, беше задържан в Пловдив, съобщиха от МВР.

Според сигнала в Шенгенската информационна система 60-годишният мъж е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си. Официалното искане от властите в Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна тригодишна присъда "лишаване от свобода", която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над 5 млн евро.

Задържането му е за срок до 24 часа. 

В началото на годината Пловдивският апелативен съд отказа да предаде на съдебните власти в Гърция български гражданин, издирван във връзка с разследване за трафик на имигранти.

