Митничари хванаха 96 кг контрабанден тютюн, влизащ от Сърбия

Общо 96 кг контрабанден тютюн за наргиле, укрит в товарен автомобил, влизащ в България от Сърбия, е бил задържан от митническите служители на ТД Митница София, съобщиха от Агенция "Митници".

Стоката е задържана.

На 30 май 2026 г. на "Калотина" пристига товарна композиция. Въпреки че шофьорът ѝ е питан дали има да декларира стоки и валути ценности, той не декларира нищо, освен стоката описана в митническата декларация.

Камионът е насочен за рентгенова инспекция, при която са отбелязани три зони за проверка. Митническите служители откриват множество кашони с различни надписи, а в един от тях е открита кутия с тютюн за наргиле и превозното средство е насочено за щателна митническа проверка. Откритите 96 кг тютюн за наргиле са от различни марки и разновидности.

Митнически служители осуетиха контрабанда на 500 килограма тютюн за наргиле през граничния пункт "Калотина" в края на април.