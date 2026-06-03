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Белгиец наръга мъж в корема пред плувен басейн в София

Нападателят е задържан за 72 часа

03.06.2026 | 14:10 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Софийската районна прокуратура обвини и задържа гражданин на Белгия, наръгал мъж с нож в корема пред плувен басейн в София, съобщиха от прокуратурата. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

На 1 юни около 15:00 ч. пред плувен басейн в София обвиняемият е нанесъл удар с нож в областта на корема на мъжа и му причинил средна телесна повреда, изразяваща се в проникване в коремната кухина.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до шест години.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.

 

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