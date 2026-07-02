Дошли заедно, отишли си заедно: Какво накара 19-годишни близнаци с големи мечти да се самоубият?

Каадир и Наазир Луис се появяват на бял свят с разлика от пет минути. Еднояйчните близнаци обичали много от едни и същи неща - аниме, червения цвят и анимационната класика на Disney "Принцесата и жабокът" ("The Princess and the Frog"). Където отивал единият, следвал го и другият.

Роднините им в предградията на Атланта ги наричали "близнаците динг-донг", защото се движели като едно цяло.

"Бяха толкова свързани... като "динг-донг, динг-донг", разказва пред CNN една от лелите им, Сабрия Бронър, имитирайки звъна на входна врата.

19-годишните младежи имали големи планове за бъдещето - включително круиз, с който да отпразнуват 20-ите си рождени дни, и мечти да станат предприемачи. Затова семейството им било в шок, когато на 8 март 2025 г. двамата били открити простреляни и мъртви на върха на отдалечената планина Бел, на около два часа път с кола северно от Атланта.

Първоначално разследващите съобщиха, че според предварителните данни става дума за убийство, последвано от самоубийство - версия, в която близките им отказваха да повярват.

"Близнаците не биха наранили един друг. Имаха силна връзка. Някой им отне живота", написа леля им Ясмин Бронър във Facebook през април.

Малко по-късно обаче Бюрото за разследване на Джорджия (Georgia Bureau of Investigation) обяви нов, тежък извод, основан на аутопсиите и други доказателства: и двамата близнаци са починали при самоубийство. Според разследващите съдебномедицинските доказателства от мястото показват, че и двамата са стреляли с оръжие. Освен това в интернет историята на телефоните им били открити търсения, свързани със самоубийство и с това как се зарежда пистолет. От Бюрото отказали на медията допълнителен коментар. В позиция, публикувана във Facebook, семейството обаче оспори заключението на разследващите.

"Все още имаме въпроси относно техните разследващи заключения и смятаме, че финалното им решение беше прибързано и случаят беше затворен твърде рано", се казва в позицията, публикувана на страницата на Ясмин Бронър.

Семейството посочва още, че близнаците са имали планове за бъдещето и не са притежавали оръжие.

В интервюта близките им разказаха пред CNN, че шокиращата смърт на Каадир и Наазир ги е оставила в опит да разберат какво се е случило. А новият доклад на Бюрото за разследване на Джорджия все още оставя много въпроси без отговор. Особено един: какво би могло да накара двама амбициозни, обещаващи млади мъже да отнемат собствения си живот?

Купили си закуски от бензиностанция 12 часа преди да бъдат открити

На 7 март - ден преди телата да бъдат намерени - Наазир трябвало да лети за Бостън, за да посети приятелката си, разказва семейството. Той имал билет и отишъл на летището в Атланта, но така и не се качил на самолета. Близките казват, че са говорили с приятелката му в Масачузетс, която им обяснила, че той е изпуснал полета си и го е презаверил за 7:00 часа сутринта на 8 март - деня, в който е открит мъртъв.

Голяма част от случилото се след това остава неизвестна. Мащехата на близнаците казала на други членове на семейството, че по-късно същия ден за кратко видяла братята в дома им в Лорънсвил, предградие на Атланта, където двамата живеели с нея и баща си.

Обикновено близнаците се придвижвали с черен Nissan Altima от 2009 г., който купили заедно две години по-рано. Именно автомобилът и мобилните им телефони дали отделни проблясъци към последните им часове. От Бюрото съобщиха, че разследващите използвали данни за местоположението от мобилните телефони, за да изградят хронология на пътуването на близнаците към планината Бел. След това проверили записи от охранителни камери по маршрута и стигнали до извода, че братята са били сами. Семейството призова властите да публикуват тези видеозаписи.

Една от следите за последните часове на близнаците идва от бензиностанция Shell на около 10 минути от дома на братята. Вечерта на 7 март двамата спрели там и си купили вода, чипс и телешко сушено месо. Храната струвала 10,24 долара, а на касовата бележка от бензиностанцията бил изписан часът 22:24. Служителят на Shell, който бил на смяна тази вечер, казва пред CNN, че не си спомня близнаците. Помощник-мениджърът Крис Алеманд обаче разказва, че макар самият той да не е бил на работа тогава, е гледал записа от охранителните камери, преди да го предаде на Бюрото за разследване на Джорджия около две седмици след смъртта им. Един момент от видеото му направил впечатление. Близнаците били спрели на колонка номер 8 и когато отворили вратата на колата, баскетболна топка се изтърколила върху бетона - мимолетен кадър на тийнейджърска нормалност, секунди преди трагедията да ги погълне. След като взели покупките си, братята се качили обратно в автомобила и изчезнали в нощта.

Около 12 часа по-късно туристи открили телата им на върха на планината.

Последна вечер пред телевизора със сестра им

Наазир и Каадир делили една и съща стая през по-голямата част от живота си. Прекарвали часове в любимата си видеоигра "Смъртоносна битка" ("Mortal Kombat") и в гледане на аниме. Не можели да се наситят на сериалите "Токийски гул" ("Tokyo Ghoul") и "Атака на титаните" ("Attack on Titan").

Когато растели, двамата често нахлували в стаята на сестра си в края на деня. Кай’ри Пауъл е с шест години по-голяма от тях, но те се държали с нея така, сякаш тя е малката им сестра, разказва самата тя.

"Никога не ме оставяха да вляза сама в магазина. А след училище нахлуваха в стаята ми, започваха просто да ми разказват за деня си и ме питаха за моя", спомня си Пауъл.

Гласът ѝ заглъхва, а очите ѝ се пълнят със сълзи, докато говори пред медията.

"Понякога ужасно ми лазеха по нервите", добавя тя тихо.

Но братята и сестра им били близки. Дори след като Пауъл се изнесла в собствен дом, близнаците я посещавали всяка седмица. Настанявали се на дивана, ровели в Netflix и говорели за всичко, казва тя.

Посещенията им продължили до самия край.

На 5 март боеприпаси за оръжието били доставени в дома, в който живеели братята, съобщиха от Бюрото за разследване на Джорджия. Според разследващите Наазир - по-големият близнак - е купил патроните.

На 6 март, ден преди планираното пътуване на Наазир до Бостън, близнаците прекарали голяма част от деня с Пауъл. Те я придружили на обиколка в кампуса на Технологичния колеж Interactive в Чамбли, друго предградие на Атланта. Същата вечер отново били заедно в дома на сестра си в Атланта, където гледали анимационния ситком "Рик и Морти" ("Rick and Morty"), преди да приключат вечерта около 23:00 часа. В разговорите си през онази нощ, разказва Пауъл, братята ѝ искали да знаят какво тя наистина иска да прави с живота си.

"Попитаха ме... "Ако нямаше никакви тревоги и страхове, какво би направила?" А аз им казах, че бих искала да танцувам, защото винаги съм искала да бъда танцьорка", спомня си Пауъл, докато очите ѝ блестят от сълзи зад очилата. "А те ми казаха: "Трябва да го направиш. Наистина се надяваме да го направиш." И това беше последното, което ми казаха."

Мечтаели да бъдат предприемачи

Когато момчетата били малки, някои от роднините им едва ги различавали. С годините обаче семейството започнало да забелязва дребни разлики. Наазир имал по-широко отворени очи, разказва Ясмин, която се грижела за тях като деца. Освен това бил по-словоохотлив и по-шумен от брат си. А като малки се обличали еднакво. В тийнейджърските си години обаче избрали различни прически, което улеснявало околните. Каадир предпочитал усукани кичури, докато Наазир носел плитки или съвсем къса подстрижка.

През май 2023 г. близнаците завършили гимназията Collins Hill в Сюани, Джорджия, и двамата следвали страстите си в професионални училища. Подобно на очите и прическите им, целите им също имали малки разлики. Каадир посещавал училище за авиационна поддръжка и искал да работи върху самолети, докато Наазир учел автомобилен ремонт в технически колеж.

"Каадир казваше: "Наазир ремонтира коли, аз ще ремонтирам самолети". Наазир работеше по Nissan-а, защото той се разваляше постоянно", разказва леля им Сабрия.

Крайната им цел била да станат предприемачи, защото, по думите на лелите им, нямали никакво желание да работят за някого другиго. Обсъждали планове да започнат линия спортни дрехи, наречена Overkill - име, което свързвали с отличното представяне и стремежа да надминеш очакванията.

"Като да се стремиш към бъдещето си и да не спираш дотам. Overkill. Давай. Докрай", обяснява Сабрия Бронър.

Двамата гледали и много мотивационни видеа на телефоните си.

"Те не бяха хора, които се задоволяват с минимума. Бяха толкова фокусирани върху кариерата си", споделя Пауъл.

Чичо им се усмихва, когато си спомня как веднъж се опитал да подведе Наазир.

"Когато за първи път видя джипа ми, малко го излъгах, че това е най-мощният двигател - 395. А той ми каза: "Брат, не, не е." Той разбираше от коли", разказва Рахим Бронър.

Семейството повторило маршрута на близнаците до планината

На 27 април три лели и един чичо - всички братя и сестри на биологичната майка на близнаците - тръгнали от предградията на Атланта към планините в Северна Джорджия. Не познавали района и го проучили преди неделното сутрешно пътуване. Взели и джипа на чичото, за да се справят по-лесно с виещия се път към планината Бел, близо до границата със Северна Каролина.

"Искахме да минем по същия път, по който са минали те, просто за да се опитаме да си представим този сценарий. Аз карам джип и беше трудно да се стигне до тази планина. Близнаците мразеха дълги пътувания... едва караха. Това е толкова нехарактерно за тях", казва чичо им Рахим Бронър.

На входа на парка те спрели при жълта бариера, близо до мястото, където смятат, че е бил открит Nissan Altima. После изминали краткото разстояние до върха, минавайки покрай табела с надпис "ВНИМАНИЕ, СТРЪМЕН НАКЛОН." А на върха ги посрещнали назъбени скали - част от тях покрити с графити - и дървени стълби, които водят до платформа с панорамна гледка към езерото Чатюг и Апалачите. Четиримата - Сабрия, Самира, Ясмин и Рахим Бронър - слезли от колата и се разходили наоколо.

Семейството остава объркано от хронологията на онази нощ. Бариерата към парка на върха на планината би трябвало да се заключва всяка вечер от 18:00 до 8:00 часа сутринта. Затова, ако близнаците не са тръгнали от бензиностанцията в Лорънсвил преди 22:24 часа, кога са стигнали до планината? И как са минали през портала?

"Просто няма логика. Твърде съмнително е за тях", казва чичо им, говорейки за отдалеченото място.

Трагедията травмира семейството

Мащехата им Каарини Луис, заяви пред CNN тогава, че тя и съпругът ѝ - бащата на близнаците - все още се опитват да осмислят загубата. Тя отказа да коментира повече. А биологичната майка на братята също преживява тежко случилото се, казва Сабрия Бронър, лелята на близнаците. Майка им, която живее в Декейтър, предградие на Атланта, отказа коментар, когато медията се свърза с нея чрез братята и сестрите ѝ.

"За много хора в нашето семейство това е прекалено много. Те са изключително травмирани", казва Бронър.

През следващите месеци близките се опитват да разплетат мистерията около последните дни на близнаците - и как изобщо са се озовали точно на планината Бел. В търсене на отговори през март те създали кампания в GoFundMe с надеждата да наемат частен детектив, специализиран в убийства и криминални случаи. Но многото въпроси без отговор около това какво е довело до смъртта на близнаците само са задълбочили скръбта на семейството.

Близките посочват, че приятелката на Наазир им е казала, че той не е изглеждал депресиран и че двамата са планирали бъдеще заедно, като дори са обсъждали брак. Каадир, допълва семейството, е следвал и е преследвал мечтата си да има собствен бизнес.

"Близнаците не бяха самоубийци", се казва в позицията.

Братята починали месец преди 20-ите си рождени дни

Братята били погребани на 28 март в еднакви ковчези в гробище в предградията на Атланта. Дошли на този свят заедно и си отишли от него заедно.

Надявали се да заминат на тропически круиз от Флорида, за да отбележат рождените си дни през април, но все още обсъждали дестинацията в семейния групов чат, разказва тяхната братовчедка Шания Бронър. Близките им казват тогава, че все още искат да организират круиз - като начин да се лекуват заедно и да почетат Каадир и Наазир.

Сестра им Пауъл споделя пред CNN, че се надява хората да помнят братята ѝ не заради начина, по който са починали, а заради начина, по който са живели.

На 5 април, деня, в който братята щели да навършат 20 години, семейството отново се събрало в дома на майката на близнаците в Декейтър, Джорджия, за посмъртно отбелязване на рождения им ден. Те застанали около торта, украсена със снимки на близнаците и обрамчена с вълни от бяла глазура. Алуминиеви тави били пълни с любимата храна на братята - пилешки крилца. Хората се прегръщали. Някои бършели сълзите си.

"Това беше нашият начин да ги запазим до себе си, да запазим момента щастлив, въпреки всичко, което се случва", казва Шания Бронър.

След това пуснали бели балони към небето, викайки: "Честит небесен рожден ден на Каадир и Наазир!", докато ги гледали как се издигат все по-високо и по-високо - към небесата.

Семейството приема официалното заключение

След една мъчителна година, семейството вече е готово да приеме официалното заключение, че момчетата са починали при самоубийство, пише People.

Ясмин Бронър сподели публикация във Facebook, в която заяви, че семейството е приело това заключение.

"В търсенето си на отговори и яснота внимателно прегледахме материалите по случая на Бюрото за разследване на Джорджия и наехме двама независими разследващи, специализирани в убийства, които подробно разгледаха доказателствата и разследващата документация. Получихме и независими прегледи на аутопсиите", написа тя, като отбеляза, че всички заключения съвпадат с това, което властите вече бяха обявили. "Въпреки че това беше изключително болезнено за приемане, оставаме посветени на това да почетем паметта на Наазир и Каадир, да насърчаваме осведомеността за психичното здраве и да помагаме на други хора да знаят, че не са сами", написа още Бронър.

Тя допълни, че семейството "също така иска искрено да благодари на всички", които са го подкрепили с дарения през GoFundMe, както и с "постоянната си любов, молитви и доброта".

"Вашата помощ ни позволи да покрием разходите за погребението, да получим независими прегледи на аутопсиите, да наемем двама независими разследващи, които внимателно да прегледат материалите по случая, и да осигурим подкрепа за психичното здраве на семейството ни в този труден период. Дълбоко сме благодарни за всеки жест на подкрепа и състрадание, който получихме."