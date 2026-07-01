16-годишен се самоуби от вина, след като уби най-добрия си приятел без да иска

Двама най-добри приятели от щата Ню Йорк са оплаквани от близките си след неволна стрелба и предполагаемо самоубийство.

13-годишният Джона Танър и 16-годишният Дамарион Джоунс са открити с огнестрелни рани в дом в Сиракюз, Ню Йорк, в сряда, 24 юни, съобщават Syracuse.com, Finger Lakes Daily News и WSYR-TV, като се позовават на информация от окръжния прокурор на Онондага Уилям Фицпатрик и полицейското управление в Сиракюз.

Дамарион е починал в сряда, съобщиха от полицията в Сиракюз, цитирани от медиите. Джона е бил откаран в болница и според семейството му е юридически обявен в мозъчна смърт. Близките му казаха пред CNY Central в понеделник, че са в процес на даряване на органите му. В GoFundMe кампания те също посочват, че се подготвят да погребат детето.

Трагедия между двама неразделни приятели

Разследването е установило, че Дамарион случайно е прострелял Джона, съобщават трите медии. След това, по думите на Фицпатрик, Дамарион изглежда е бил "толкова обзет от вина, че се е прострелял".

За двете момчета са създадени две отделни кампании в GoFundMe.

В кампанията за Джона семейството му описва момчетата като "неразделни приятели", които "споделяха всеки момент и се подкрепяха във всичко".

"Тяхното приятелство донесе толкова много радост и любов в живота ни, а връзката им беше наистина специална", се казва в GoFundMe кампанията, създадена, за да помогне на семействата да ги изпратят заедно.

На бдение, организирано за двете момчета в неделя, майката на Джона каза, че той е обичал футбола и модата и е бил познат със своя благ характер.

"Той беше пълен с любов"

"Дамарион беше пълен с любов, винаги готов да помогне, и беше светло момче, което правеше всеки ден по-добър за хората около себе си. Той беше специален за мен по толкова много начини, а добротата му докосваше всеки, когото срещнеше", се казва в част от GoFundMe кампанията, създадена от майката на Дамарион.

Допълнителни подробности за обстоятелствата около случилото се не са налични, пише People.