Полицията иззе пари и тетрадка с имена от 47-годишен от Смядово

Полицията иззе от автомобил и имот на 47-годишен мъж от Смядово тетрадка с имена и цифри срещу тях, както и парична сума в размер на 1950 евро. Арестът е част от акцията срещу купувачите на гласове в Шуменско, съобщава МВР.

Процесуално-следствени действия са извършени вчера след получена информация от служители на полицейското управление във Велики Преслав. Разпитани са и свидетели. По случая е образувано досъдебно производство.

Днес и до края на изборния ден ще продължат проверките на хора, които биха могли да повлияят на вота на избирателите. Ще се проверяват имоти, превозни средства и места, за които има съмнения за дейност, която е в нарушение на изборното законодателство. Целта на операцията е да се предотвратят престъпления и изборният процес да мине спокойно. В операцията участват полицейски сили от различни структури на Областната дирекция на МВР, допълниха ОТ полицията в Шумен.