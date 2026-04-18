BGONAIR Live Новини Днес | 44

Полицията иззе пари и тетрадка с имена от 47-годишен от Смядово

МВР извършва акция в Шуменско срещу купуванете на гласове

18.04.2026 | 13:27 ч. 4
Снимка: МВР

Полицията иззе от автомобил и имот на 47-годишен мъж от Смядово тетрадка с имена и цифри срещу тях, както и парична сума в размер на 1950 евро. Арестът е част от акцията срещу купувачите на гласове в Шуменско, съобщава МВР.

Процесуално-следствени действия са извършени вчера след получена информация от служители на полицейското управление във Велики Преслав. Разпитани са и свидетели. По случая е образувано досъдебно производство.  

Днес и до края на изборния ден ще продължат проверките на хора, които биха могли да повлияят на вота на избирателите. Ще се проверяват имоти, превозни средства и места, за които има съмнения за дейност, която е в нарушение на изборното законодателство. Целта на операцията е да се предотвратят престъпления и изборният процес да мине спокойно. В операцията участват полицейски сили от различни структури на Областната дирекция на МВР, допълниха ОТ полицията в Шумен.

купуване на гласове избори 2026
