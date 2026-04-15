288 души са арестувани досега за търговия с гласове

288 души са задържани към днешна дата за търговия с гласове, съобщи заместник-министър на вътрешните работи Иван Анчев. В сравнение с изборите през 2024 година, когато задържаните са били 56, МВР отчита 5 пъти повече хванати търговци на вот.

Забелязва се повишено гражданско доверие към МВР, отчете Анчев и отбеляза, че за месеца на предизборна кампания не е останало нито едно ОД на МВР, което да не е било посетено от ръководството на МВР и лично от министър Емил Дечев. Той поясни, че това се прави с ясната цел да бъде внушено на служителите на министерството, че няма приоритизиране, както и да им се внуши, че всеки сигнал е важен.

До момента са подадени 1743 броя сигнали спрямо 479 през 2024 г., което е с 3,4% пъти повече.

„Показахме, че държавата е по-организирана от търговците на гласове“, заяви преди това служебният премиер Андрей Гюров.

По думите му резултатът е не само повече разследвания, а по-голямо доверие в МВР.

„Днес главният секретар ни докладва, че има оперативна информация за огромна сума фалшиво евро, които ще бъдат използвани за купуване на гласове“, съобщи още служебният премиер и отбеляза, че високата избирателна активност е по-силна от всички криминални схеми.

От своя страна зам.-министър Анчев каза, че става въпрос за случай, при който полицията е задържала 5 хиляди евро и 6 хиляди британски паунда, предназначени за купуиване на гласове в страната. Анчев не уточни в коя област на България са иззети парите.

„Сложихме край на тъмните стаички и на тъмните методи за контрол на вота. В неделя за първи път ще се гласува с паравани. Параваните запазват тайната на вота, но слагат край на снимките и на ваденето на бюлетини от джоба“, съобщи Гюров. Той обяви, че е направена и крачка към истинска достъпност с разработването на приложение за хората със зрителни проблеми.