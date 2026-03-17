Израел твърди, че е убил Али Лариджани, висшия служител по сигурността на Иран

Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, е бил, според министъра на отбраната на Израел Кац. Иран не е коментирал твърдението.

Ако бъде потвърдено, убийството на Лариджани ще бъде определно като престъпление на най-високо ниво във войната, откакто американо-израелските удари убиха бившия върховен лидер Али Хаменей и няколко членове на семейството му в първия ден от войната, която те започнаха на 28 февруари, съобщава Al Jazeera.

Израел е нанесъл удар срещу Лариджани през нощта, съобщава местни медии. Според обществената телевизия "Кан" Лариджани е бил "обект на опит за убийство“, докато телевизия "N12“ съобщи, че резултатите от удара "все още се оценяват“.

Началникът на израелската армия Еял Замир заяви, че "през нощта бяха постигнати значими превантивни резултати".

За последно Лариджани беше видян публично в петък, когато присъства на митинга в подкрепа на палестинците в Техеран за Деня на Ал Кудс, заедно с иранския президент Масуд Пезешкиан.

Лариджани е политическа фигура в иранската йерархия от години, като дори е ръководил ядрените преговори на страната със Запада. Преди това е бил и председател на иранския парламент.

Израелските военни заявиха в публикация, че са убили командира на подразделението Басидж, паравоенната милиция за вътрешна сигурност на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

"Водени от точна информация от военното разузнаване, военновъздушните сили извършиха целенасочен удар вчера в сърцето на Техеран, елиминирайки Голам Реза Солеймани, командир на подразделението Басидж през последните шест години“, се казва в съобщението.

Иран все още не е потвърдил това твърдение.