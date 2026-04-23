Иран пусна противоречиви кадри, на които войски превземат два кораба ВИДЕО

Техеран публикува пропагандно видео, показващо как войските му превземат два кораба в опит да покажат на света и най- вече на Доналд Тръмп кой всъщност контролира Ормузкия проток.

Драматични кадри показват маскирани бойци от Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) да се приближават до контейнеровозите с моторници, преди да влязат в тях по въжени стълби.

Войниците, въоръжени с картечници, продължават да поемат контрола над MSC Francesca, плаващ под панамски флаг, и Epaminondas, плаващ под гръцки флаг, чиито екипажи изглежда са евакуирани.

В изявление IRGC обвини корабите в "намеса в навигационните системи и застрашаване на морската сигурност“, както и в "действие без разрешение“ в пролива.

Пропагандният клип беше разпространен от държавните медии

Това се случва, когато мирните преговори между Вашингтон и Техеран изглежда са стигнали до патова ситуация, тъй като двамата противници продължават да се сблъскват за бъдещето на жизненоважния воден път, през който обикновено преминават 20% от световния газ и петрол.

Според британските морски търговски операции, персоналът на Epaminondas съобщи за щети, а ирански войници са открили огън и са хвърляли гранати от канонерка.

Служители на Technomar Shipping Inc, гръцкият оператор на контейнеровия кораб, заявиха, че на кораба са били качени ирански войници.

MSC Francesca също е бил подложен на обстрел – на около шест мили от брега на Иран – и източници от разузнавателната фирма Vanguard заявиха, че корабът е бил "инструктиран да пусне котва“, съобщи BBC.

Панама осъди Иран за залавянето на кораба, наричайки го "незаконен акт“.

Те осъдиха действието на Техеран и добавиха, че това представлява "сериозна заплаха за морската сигурност“, представляваща "ненужна ескалация“ в момент, когато Западът се опитва да гарантира, че Ормузкият проток остава отворен.

Вашингтон обаче заяви, че прекратяването на огъня не е било нарушено в резултат на действията на Иран.

"Това не бяха американски кораби. Това не бяха израелски кораби. Това бяха два международни кораба“, каза прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит пред Fox News.

Главният преговарящ на Техеран, Мохамед Багер Галибаф, настоя, че "не е възможно“ да се отвори отново ключовият петролен коридор поради "фрапантни“ нарушения на прекратяването на огъня от страна на САЩ и Израел.

След като удължи прекратяването на огъня във вторник вечерта, Тръмп призна, че "няма времева рамка“ за прекратяване на войната с Иран - което предизвика нарастващо разочарование сред републиканците и страната като цяло от конфликта, който не показва признаци на отшумяване.