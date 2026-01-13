Трима анализатори, една криза: Възможните изходи за България

В момент на дълбока политическа нестабилност, белязан от оставката на правителството и старта на конституционния процес по връчване на мандати, страната отново се изправя пред въпроси, чиито отговори ще определят не само следващите седмици, но и дългосрочната посока на управление. В търсене на яснота сред хаоса, трима утвърдени политически анализатори разчитат сигналите зад действията на партиите, очертават реалните сценарии за изход от кризата и отговарят на най-важния въпрос - накъде върви държавата в този решаващ момент.

Медийният експерт Георги Лозанов отбеляза пред "Нова телевизия", че най-важният въпрос е дали изборите ще променят пейзажа, или отново ще се въпроизведе моделът на управление, срещу който първо се протестира, а после се реставрира. "Всичко зависи от това дали протестната енергия ще се превърне в политически вот. Това е "черният лебед". Зависи и дали ще има субекти, с които площадът да се идентифицира и ще привлекат досега колебаещите се и негласуващите. Ако гражданският вот влезе в играта, реформаторски настроените ще могат да променят нещо. До момента ни определят три типа вот - клиентелистки, контролиран и купен", подчерта Лозанов.



На свой ред социологът Андрей Райчев коментира, че твърденията за мащаба на купения вот са преувеличени и той е не повече от 10%. "Имаше един милион левоцентристи, над милион центристи и половин милион десни. В зависимост от баланса, получавахме крайния резултат. Сега не е така - нещо липсва. Последната стъпка на Румен Радев е след връщането на третия мандат и преди назначаването на служебен премиер - ако тогава не слезе от президентския пост, значи изобщо няма да го направи. Световната геополитика е много възпалена, а България е малка страна и трябва да направим стратегия, с която някой успешно да кара влака. В момента у нас има три потенциала - президентът, Бойко Борисов и "сините", коментира Райчев.

Политологът Румяна Коларова заяви, че е назрял моментът за промяна, а въпросът е дали ще се появи нов политически субект преди евентуалните предсрочни избори.

"Всички, които разчитат на влизането на президента на партийния терен, искат смяна на действащите лица. За мен това обаче не води до промяна на нищо, защото вече се е случвало. Повече от 20 години повтаряме клишето "смяна на модела". При фрагментирана политическа система като нашата, един субект нищо не решава. Ситуацията, която не се определя от външните обстоятелствата, а от съотношението на силите в парламента - това трябва да се промени. Начинът на действие следва да се промени", заяви тя.