Приключи протестът в София в подкрепа на машинния вот ВИДЕО

14.01.2026 | 20:04 ч.

Приключи официалната част на протеста в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка. Той беше под надслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултати“.

Организатори на събитието бяха от коалицията „Продължаваме промяната-Демократична България“, на място бяха и лидерите на коалицията Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Ние ще продължаваме да настояваме за 100% машинно гласуване, защото това е сигурният начин да няма изборни манипулации или поне те да бъдат сведени до минимум, заяви Божанов.

Ивайло Мирчев поясни, че искат 100% машинно гласуване, за да няма фалшификации и купени избори, защото това, което опитват и Борисов, и Пеевски да направят, е "да освинят изборите". „Много е просто и хората в този студ са излезли – хиляди са вече зад нас и искат същото, само че Борисов ги лъже и всички партии, които бяха в управляващото мнозинство. Видяхте днес какво стана и с охраната на Пеевски и на Борисов – шоуто на Слави станаха за смях“, каза още той. 

Мирчев заяви, че протестите ще продължават дотогава, докогато могат да влияят на управляващите и това според него очевидно е правилният подход, защото с 36 депутати в Народното събрание това не може да стане.

 

