Прогнозите на социолозите: Появата на Радев е краят на "Възраждане"

След като напусне "Дондуков 2", Румен Радев трябва да представи политическия си проект и да обясни кой и как ще се бори за доверието на избирателите. Какви са очакванията от предстоящите избори според социолозите Добромир Живков и Юрий Асланов и бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски?

"Основания за прогнози, че ще се промени геополитическата ориентация няма. Относно критичното отношение на Румен Радев към част от европейските решения се споделя и от други европейски лидери. Тук няма нищо особено. Аз се съмнявам, че един нов лидер може да промени нещо, което е взело инерция много дълги години и не се ползва с отрицание на мнозинството на български граждани", заяви социологът Юрий Асланов пред bTV.

"Последните няколко години имаше изявление на президента Радев. Такива, които поставиха под съмнение неговата позиция по отношение на Украйна. Често в изявленията си той звучеше по начин, че едва ли не за света ще е добре, ако Украйна капитолира. Аз не вярвам той като политически лидер по какъвто и да е начин да афишира подобна позиция. При всички положения българите не смятат, че грубият евроскептицизъм ще донесе прогрес, и той го знае много добре. Няма връщане назад от еврото", коментира Севлиевски, бивш министър на енергетиката.

"Ако гледаме политиките, които провеждаха служебните кабинети, а те не бяха малко през този 4-5-годишен период, фактически не показаха знаци, че държавата трябва да се преориентира геополитически. От друга страна ние следим тази риторика на президента. Виждаме че той иска да се доближи до образа на Орбан в Унгария, макар и по-умерен. Не можем да прогнозираме накъде ще се развие именно тази линия от политическото поведение на бъдещия политически субект и лидер Румен Радев. Все още можем да допускаме хипотезата, че такъв вид публично позициониране има за цел именно да резонира сред по-широк слой от българското общество. Това надали ще бъде основна линия в неговото поведение", коментира Добромир Живков.

"Ние имаме 5 години - 80% от българите не гласуват изобщо или не гласуват за ГЕРБ и ДПС. В тези 80% има хора, които са готови с дявола да влязат в партия само и само да покажат, че са срещу ГЕРБ и ДПС. Появата на Радев е края на Възраждане", заяви Севлиевски.

"Едва ли Румен Радев е импровизирал с това си решение - да подаде оставка. Той вероятно се е готвил за това. В главата си той има план, който ние не знаем. В близко време ще научим под каква форма ще се яви на тези избори. Появата му радикално ще преформатира партийната система. Ние трябва да видим, когато това се случи кои от досегашните играчи ще отпаднат, които ще останат. И тези, които ще останат, как ще се позиционират спрямо него. Той дава заявка, че ще се бори за първото място - ако това се случи трябва да видим какъв ще бъде характерът на опозицията. Борисов и Пеевски никога не са били в опозиция на практика - винаги са имали лостове на властта", коментира Юрий Асланов.

"При всички положения това, което ще направи Радев, няма да е това, което направи царя през 2001. Радев най-вероятно ще бъде първа политическа сила, но няма да има пълно мнозинство", заяви Севлиевски.

Към настоящия момент можем да прогнозираме две неща - негласуващите ще се включат на тези избори. Той ще вземе гласове и вече от присъстващите сили. Факт е, че ние сме на следващ етап. Има потенциал за висок резултат, заяви Добромир Живков.