За или против оставката на Румен Радев? 64% я одобряват

64% одобряват решението на Румен Радев да подаде оставка като президент, показват данните от допитване до общественото мнение, извършено от „Галъп“ за БНТ.
23% не одобряват решението на Радев, а 13% не могат да преценят.
Данните от допитването показват също така, че 53% от запитаните очакват той да се яви на предсрочните парламентарни избори със собствена партия. 31% смятат, че той ще отида на вота с друга политическа сила, а 16% не могат да преценят.
Румен Радев депозира своята оставка днес в Конституционния съд, след като обяви решението си вчера в извънредно обръщение към нацията.
Радев на два пъти беше избиран за президент през 2016 г. и 2021 г. Той е първият държавен глава на България, който е избран чрез пряк вот, и няма да изкара пълен мандат.
Очаква се на поста президента Радев да бъде заместен от своето вице Илияна Йотова.
Вижте и част от отзивите след неговата оставка:
