Проф. Тагарев: Съветът на Тръмп е неприемлив за суверенни държави

Съветът за мир на Тръмп е неприемлив за една независима държава, а записаните правила в устава на новата организация ще отблъснат дори Китай и Русия. Водещите държави в Европа вече отклониха поканата да се присъединят, като от страните от ЕС единствено България и Унгария се включиха. Това коментира проф. Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, в предаването "Бизнес старт" с водещ Христо Николов.
В изненадващ ход, който предизвика вълна от коментари и експертни опасения, премиерът в оставка Росен Желязков включи България към Съвета за мир на церемоения в Давос. Липсата на предварителна дискусия и фактът, че решението не бе публикувано своевременно на сайта на Министерския съвет, повдигат въпроси относно начина, по който се определя външната политика на София в момента, коментира Тагарев.
"Това много ясно казва, че правителството действа в интерес на един или двама влиятелни политици, поне един, който е носител на орден „Магнитски“ и търси начин да се освободи от него. Това е моята интерпретация на хода на правителството. Няма никаква друга логика.“
Съобщението от Министерски съвет за включването на България е "манипулативно", каза Тагарев, тъй като смесва Борда за мир в Газа, за който има резолюция на ООН, и новата организация.
Преглед на това, което е известно за Хартата на новата организация, разкрива необичайни за международното право механизми. Според проф. Тагарев, документът е неприемлив за държави, които държат на своя суверенитет, тъй като концентрира цялата власт в ръцете на едно лице, което дори не заема официален държавен пост в САЩ.
„Дали се взима едно решение, или не, зависи само от един единствен човек – председателя на този борд. И забележете, председателят не е президентът на Съединените щати, председателят е лицето Доналд Тръмп.“
Тагарев подчерта, че в Хартата е заложена дори „династична структура“, при която Тръмп лично посочва своя наследник начело на борда.
„Съветът за мир... е написан по начин, който е неприемлив на практика за всяка една страна с достойнство за водене на самостоятелна политика и защита на своите интереси.“
България се озовава в компанията на държави, чиито мотиви за участие в Съвета са тясно свързани с конкретни политически или икономически облаги. Докато за Азербайджан това е благодарност за ролята на Тръмп в казуса със Зангизурския коридор, а за Унгария – инструмент за укрепване на авторитарното управление на Виктор Орбан, за България мотивите изглеждат изцяло вътрешнополитически.
Според Тагарев легитимирането на подобни структури обслужва интересите на Кремъл:
„Този ход... определено удовлетворява Путин, който е обвинен в серия от военни престъпления... и де факто геноцида, който той извършва в момента, бомбардирайки перманентно украински градове в тази тежка зима.“
Китай по никакъв начин няма да приеме да се включи в Съвет, не само европейските държави, смята Тагарев.
"Дори съм склонен да мисля, че Русия харесва идеята, че е поканена в един такъв борд, но няма да приеме също да се включи в него, защото това означава, че ти приемаш подчинено положение спрямо Доналд Тръмп."
Следващата стъпка за влизането в сила на присъединяването е ратификацията в Народното събрание, както изисква Конституцията. Този процес обещава да бъде „любопитен“, тъй като ще постави на изпитание политическата идентичност на водещите формации в парламента.
Как се е стигнало до решение на Министерски съвет за включването на България все още е неизвестно, тъй като няма официално публикувано решение, което е "недопустимо", коментира Тагарев, като допусна, че това може да е станало неприсъствено "на подпис".
"Трябва да бъде приведена тази Харта, за да може всички наши съграждани да се запознаят с нея... Ако тя бъде подкрепена от ГЕРБ, те най-малкото трябва да си сменят името. Трябва да станат „Граждани за антиевропейско развитие на България“.
Целия разговор може да гледате във видеото на Bloomberg TV Bulgaria