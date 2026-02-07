Кузман Илиев: Целта ни е да се явим сами на изборите, отворени сме за разговори с Радев

"Цялата политика в България е една стрелба с клевети, опит да се внуши някакъв разказ, да се замъгли реалността, да се разкаже нещо истерично. Трябва да се гледат действията".

Това заяви пред БНР лидерът на "България може" Кузман Илиев.

Президентът Радев вече е на политическия терен и е нормално да се поотложи процедурата, за да има малко повече техническо време, смята той и подчерта, че не е изненадан от действията на Илияна Йотова.

Според него Андрей Гюров изглежда като приемлив вариант за служебен премиер:

"Човек, на който ще се надяваме, че над него няма да има влияние и изборите биха били честни. Гюров не изглежда като човек, който да може да ги изманипулира прекалено в една или друга посока".

По думите му всичко друго е една истерия и опит за мобилизиране на ядрата.

Имаме ситуация, в която има някаква домова книга, в която повечето фигури са близки до ГЕРБ и ДПС-НН, коментира Илиев и посочи, че това е "грях на ПП-ДБ". Според него става една нездравословна истерия и всички си патим от това. А за бъдещия служебен премиер изказа мнение:

"Ако той има ясен мандат, ако не се е оженил за властта и е човек, който има своята професионална визитка и качества, може да сложи един вътрешен министър с такъв профил, който е по-рязък, който да свърши тази работа и да поеме отговорност. Имаме нужда от такова нещо. Ако в България няма нормализиране, ако хората не усетят, че има някаква справедливост и правда по отношение на това да им се чуе гласа, в един момент може да станем свидетели на една много неприятна ситуация, едно брожение масово, което да помете абсолютно всички. Усмиряването, успокояването, това, че Радев се появява на терена, не го гледам като някакъв нов месия, а по-скоро да се възстанови честната конкуренция в политиката и да има различни центрове на власт, защото сега практически има един с подчинени такива, които са зависими от него".

Има и сценарий Б, допълни Кузман Илиев и уточни:

"Ако президентът не успее да мобилизира хора от различни обществени слоеве, да получи масова подкрепа и вяра, че той наистина е знамето на справедливостта, той да е принуден да легитимира политически фигури, които в миналото са били компромисни, като например Бойко Борисов, ПП-ДБ, и в един момент той да е принуден да прави някакъв нов баланс".

"Ако имаме такава коалиция, имаме ли достатъчно спокойствие, че тя е балансирана и че може да разкаже някаква версия за това как действа в напрегната ситуация", посочи той.

По думите му политиката е изкуството на възможното. "С кого можеш да се коалираш, ако нямаш пълно мнозинство в парламента", попита Кузман Илиев и започна да разсъждава от гледна точка на Румен Радев:

"Ясно е, че с Пеевски не можеш. Ясно е, че с Борисов пряка коалиция е казус и е проблемна, но ако той сега е успял да се напарфюмира, избели, изкъпе, то той става един приемлив подкрепящ някакви по-генерални реформи, да речем промяна в Конституцията. Той става възможен партньор, дори неофициално. ПП-ДБ имат битка с Пеевски, с мафията и т.н. И ако президентът има нужда от подкрепа, той не може да я вземе от "Възраждане", които рязко се позиционираха срещу него и му затварят врати. С кого можеш да играеш? Това е проблем и за самия Радев. Но това е българската политика. Нашата политическа система работи така - малки играчи, които не могат да направят мнозинство, или по-големи играчи, които пак не могат да направят мнозинство, постоянно се дебнат, няма ясна политическа отговорност и в такава ситуация държавата е неуправляема".

В предаването "Политически НЕкоректно" Кузман Илиев коментира и случаите на изключени от "България може". Той разясни, че това е било колективно решение на управляващия орган на формацията. По думите му това е било тежко решение.

"Даваме си сметка, че има своите политически негативи. Всеки, който участва в "България може", трябва да знае, че не може да се кланяш на двама господари", категоричен бе лидерът на партията и добави:

"Това, което изглежда отстрани, прилича на инфилтрация и идея за разрушаването на "България може". Няма как да разрушиш идея и послание. За нас е важно ние да не подвеждаме хората и да не вкарваме в НС хора, които не спазват нашите обещания. Компромис с това не трябва".

За проекта на Радев, Илиев подчерта, че са отворени за разговори с президента на политическа основа, но никога от "България може" не е искано ползването на регистрацията ѝ. Нямаме такъв разговор, категоричен бе той.

"Такъв разговор не е воден. Не казвам какво може да стане утре. Просто да се даде регистрацията е невъзможно. Но ако президентът припознава някои от нашите идеи и иска да говорим за политики, ние сме отворени".

"Тези, които предварително зануляват "България може" или предпоставят, че тя вече няма разговор с президента, грешат", посочи още лидерът на "България може".

Нашата цел е да се явим самостоятелно на парламентарните избори, декларира Кузман Илиев.

"Има уплах у нашите противници. Това само ни мотивира. Ако има някакъв проблем с това да се явим, това не ни притеснява, тъй като хоризонтът ни е 3-5 години да градим и да печелим доверие. Ако не ни попречи никой, ще се явим сами на тези избори. Освен ако междувременно не се случат обстоятелства - това биха били какви обстоятелства - президентът например хареса наши идеи, ние можем да седнем и да говорим за политика - никога това не съм го изключвал. Хронологията е тази. Всичко друго е плод на болно въображение на хора, които искат да си изчистят името".

Отворени сме за разговори, не за коалиция, уточни отново Илиев. По думите му в партията се говори за политики и за решения:

"А не г-н Радев да ни вземе, да ни хвърли с един парашут и после да ни няма някъде на картата. Ние придобиваме електорално доверие и тежест - това ти дава независимост в тези сглобки. Ако нямаш тежест, ти ставаш в политиката една пионка".

При нас е мисия да върнем надеждата на хората, че нещо може да тръгне отдолу нагоре, посочи той. Според него след време това ще се изрази в голяма електорална подкрепа.

"Нямаме финансиране от посолства, не разчитаме на бизнеси, на олигарси и т.н. да ни вкарат някъде".

Относно гласуването зад граница и ограничаването на изборните секции до 20 в страните извън ЕС, Кузман Илиев изказа мнение, че това не е правилният момент.

"Политиците, които хитруват и си мислят, че могат да спрат гората да се разлисти, ще се сблъскат с естествените закони на обществата, на природата. Няма как да спреш този процес. Единственото, което правят, когато се опитват да омаскарят Радев или нас или някой друг, всъщност го правят жертва, а хората са зажаднели за справедливост".

Според него Румен Радев ще върне политическата конкуренция и битката на идеи. Ще се върне състезанието в българската политика, категоричен бе Илиев.

"Пеевски вероятно ще влезе в тежка битка. Ще има изключително тежка компроматна война в България на тези избори. До изборите президентът Радев е тефлонов - нищо не може да стане. След това вече започват коалициите, започват приземяванията", коментира той.

И прогнозира, че ще има втори избори до края на годината, освен президентските. По думите му тогава може би политическата зрялост ще отвори вратата за нови партии и ще започне диалог.