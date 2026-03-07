Радостин Василев за Дубай: Нямаше да знам, че там има напрежение, ако не бяха българските медии

Председателят на МЕЧ Радостин Василев коментира в ефира на bTV пътуването си до Дубай, както и появилите се в медиите спекулации около посещението му.

Василев обясни, че пътуването е било планирано предварително и е свързано с личен повод. По думите му той е заминал със съпругата си заради нейния рожден ден и е останал няколко дни повече от първоначално предвиденото.

"Бях на планирана екскурзия със съпругата ми. На 27-и тя имаше рожден ден. Трябваше на 2-ри да се прибера, пътувах на 27-и и останах до 4-ти. Не съм се виждал с Пеевски там. Нямам общо с Пеевски - да разочаровам жълтите медии", заяви той.

Според него ситуацията в Дубай не е изглеждала толкова напрегната, колкото се представя в българските медии.

"Нищо не видях. Нямаше да знам, че там има напрежение, ако не бяха българските телевизии."

Лидерът на МЕЧ уточни, че е подал заявление за евакуация чрез сайта на Министерството на външните работи и се е прибрал в България с организиран полет заедно с други български граждани.

"Подадох заявление в сайта на Министерството на външните работи за евакуация и ме прибраха с 326 българи в самолет през нощта на 4-ти."

По темата за сигурността на страната Василев заяви, че проблемите в отбранителната система са натрупвани в продължение на десетилетия.

"Най-лесният отговор е, че 30 и повече години в България в отбраната не се инвестираше, а се крадеше – и то с изключително големи темпове."

По думите му анализите на службите показват, че без подкрепата на НАТО страната ни би била уязвима.

Той подчерта, че сигурността на България на практика се основава на съюзническите механизми в рамките на Алианса. "Казано е, че защитата на България се осъществява на база на общи съюзнически механизми."

Ще бъде ли МЕЧ част от следващия парламент?

Всички участници в предстоящите избори вече са регистрирани, като за място в 52-рото Народно събрание ще се борят 14 партии и 10 коалиции. До началото на официалната кампания остават 12 дни.

Радостин Василев изрази увереност, че МЕЧ ще бъде част от следващия парламент и ще играе важна роля в политическия процес.

"Аз нямам съмнение, че ще бъдем част от следващото Народно събрание, защото сме били неотклонни от пътя, който сме декларирали."

По думите му успех за формацията би било да допринесе за създаването на ново парламентарно мнозинство.

"Успех ще бъде МЕЧ да бъде критичният елемент, който ще даде възможност за формиране на антикорупционно мнозинство в следващия парламент."

Василев заяви, че партията му е готова да прави политически компромиси, ако това доведе до изолиране на определени политически фигури от управлението.

"Ние сме склонни на всякакви компромиси с ПП-ДБ, "Възраждане", Румен Радев - само и само да изолираме Пеевски и Борисов от участие във властта."

Скептицизъм към социологическите прогнози

Василев коментира и резултатите от социологическо проучване, според което МЕЧ остава под изборната бариера. Той заяви, че не вярва на подобни прогнози.

"В България социологии не се правят. От първо лице ви казвам – това е стъкмистика на хора, които много добре знаят електоралните нагласи."

Като пример той посочи резултатите от предишни избори, когато според него социологическите прогнози са били значително по-ниски от реалния резултат на партията.

"Миналия път ни даваха 1,7%, а ние имахме 4,7%. Ако сега ни дават 3,5%, спокойно може да имаме 8%."

В заключение той добави: "Социологията най-ясно излиза на 20 април."

Коментар за политическите позиции на Румен Радев

Лидерът на МЕЧ засегна и темата за ролята на президента Румен Радев в политическите процеси.

"За мен е недопустим и разочароващ ход най-близките до него хора да говорят по този начин за политически проект."

Според Василев позициите на държавния глава по международни теми са претърпели промяна.

"Сега Радев казва, че Иран трябва да премахне ядрената си и балистичната програма. При положение, че води преговори за разоръжаване – това не е Радев, това е нещо ново."

По думите му подобна непоследователност е притеснителна.

"Ако така се въртиш и си толкова мек политически, това означава, че утре можеш да си с Борисов."

Той беше категоричен, че МЕЧ няма да участва в управление заедно с ГЕРБ или ДПС.

Подкрепа за кадровите промени в МВР

Василев коментира и смяната на ръководители в системата на МВР, като заяви, че подкрепя действията на вътрешния министър.

"Напълно подкрепям министъра на вътрешните работи. Трябва да започне и по всички районни управления да ги подменя", заяви Василев.

По думите му в системата продължават да действат стари политически зависимости.

"Там е завладяно от хора на бивши министри на ГЕРБ. Сливането на МВР с организираната престъпност се реже точно по този начин", каза още той пред телевизията.