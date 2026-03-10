Николов: Наши съседи инвестираха в мощности, ние направихме едно нищо

Бившият енергиен министър Александър Николов разкритикува страната ни по ключови въпроси - инфлация в Европа ще има, но въпросът е с какъв темп и колко дълго ще продължи. След ситуацията във Венецуела и Иран и продължението ѝ - това е ясно преразпределяне на енергийната карта във всички посоки.

“Преразпределение на търговия с петрол и петролни продукти, преразпределение на газова карта, газова инфраструктура и преразпределение на следващите 10-15 години на капацитет и мощности за изкуствен интелект и консултация на електроенергия”, обясни Николов пред Нова тв.

По думите му при нас няма мислене за стратегия. “България е най-добре позиционирана в целия ЕС и с най-голям потенциал”, каза още екс министърът. По думите му през последните три години всички наши съседни държави - Турция, Гърция и Румъния - са инвестирали много бързо в генерационни мощности и в свързаност.

"Турция направи всичко възможно да разшири производството си през ядрена енергетика и през газова свързаност. През новите терминали може да доставя буквално от всякъде. Гърция трансформира въглищната си мощности в газови. Румъния разшири капацитетите си за възобновяема енергия, разработва находището "Нептун". От там ще имат много газ и много базова енергия. Ние през това време направихме едно голямо нищо. Заради това направление цените и за домакинствата, и бизнеса - ще стават все по-непоносими", категоричен е Николов.