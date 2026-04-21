Хората си избраха Радев, но мнозинството в НС не е едноличен режим

Бившият председател на Народното събрание доц. Борислав Великов е на мнение, че ГЕРБ претърпява жестоко поражение в момента.

“Най-вероятно ще се съвземат, защото имат сили и интелигентни хора. Хората си избраха Радев, цялата отговорност ще бъде негова. Има леко притеснение, че всичко ще е на неговата съвет, защото той ще има цялата изпълнителна власт, ще има законодателната власт. Единственото нещо, което ще остане донякъде неовладяно, е съдебната система. Трябва да има нов Висш съдебен съвет, ще трябва да има нов главен прокурор. Бъдещият премиер Радев и неговите хора ще имат отговорността да изберат достойни хора, а не послушковци”, добави Великов.

В предаването “България сутрин” бившият шеф на парламента добави, че Радев е интелигентен и умее да преценява различни варианти - ако бъде на съответната позиция, да допринесе за индустрията, икономиката и бизнеса.

Ще има ли нова сглобка?

"Коалицията, която я нарекоха "сглобка" ГЕРБ и ПП-ДБ, не е проблем, а проблем е начинът, по който я направиха и това, че след това влязоха във война помежду си с много тежки обвинения. Още преди това говорихме, че тази война на взаимно унищожение ще доведе до това, че този проект около Радев, който се готвеше по време на двата му мандата, ще спечели”, каза общинският съветник от “Синя София” Иван Сотиров.

Той е на мнение, че който чака това, ще плати висока цена.

"Това е новият проект на олигархията и то ще си проличи - всички олигарси, които по време на управлението бяха около него, се прегрупираха около Радев. Това даде и този рязък спад и срив на подкрепата към Борисов. Той е на 1 млн. гласа зад Радев. Това да имаш абсолютно мнозинство в парламента не е едноличен режим, това е демократична процедура, дори това е част от политическата нормалност", допълни Сотиров пред Bulgaria ON AIR.

Служебните правителства на Радев

Според него на хората им е писнало от "сглобки" и "ала-бала". Това е и основната причина избирателите да дадат гласа си за нова политическа сила, която не е участвала в нищо.

Сотиров обаче припомни, че все пак е имало и атака от страна на Радев. “Той две години управляваше със собствени правителства, без наличието на парламент. Това му се спести и от ГЕРБ, и от ПП-ДБ, те не коментираха през цялото време. Защо? Защото и едните, и другите се готвеха за сглобка с Радев. Хората видяха докъде водят тези сглобки и се умориха да ходят на избори, и заложиха на политическата сила, на която се дава по-висок рейтинг, за да не рискуват и пак да отидем на избори", подчерта общинският съветник.

Крахът на левицата

Сотиров коментира още, че Румен Радев е "убил" партията, която го издигна - БСП.

Доц. Великов добави, че новият лидер Крум Зарков късно е “поел кормилото” и не е имал време да стабилизира партията.

"Дали няма лява партия в парламента, спорно е. Трябва да видим накъде ще се ориентира самият проект на Радев. Ние не сме наясно той в европейското семейство къде ще отиде - при либералите ли, при социалистите ли. ГЕРБ трябва да бъде силна опозиция, там има много "цветни" хора, които ще могат да бъдат коректив", допълни доц. Великов.

Той смята, че в краткосрочен план трябва да се гледа към реформа на съдебната система. Той добави, че бюджетът също е важен, наред с други въпроси - образование, пазар на труда и още.

Гледайте видеото с целия разговор.