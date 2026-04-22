Завръщането на хора на Луната през 2028 г. пред нови трудности

Дългоочакваният план на NASA за връщане на хора на Луната до 2028 г. сега е изправен пред възможни забавяния, след като обезпокоителен нов правителствен доклад повдигна нови опасения.

Наскоро публикуван одит от Службата на генералния инспектор на NASA предупреди в понеделник, че агенцията се бори да гарантира, че критичните скафандри от следващо поколение ще бъдат готови навреме за историческата мисия.

Скафандрите са от съществено значение за безопасното стъпване на астронавтите на лунната повърхност, което означава, че всякакви неуспехи биха могли пряко да повлияят на графика за завръщане на човечеството на Луната.

Длъжностни лица признаха, че първоначалните графици за разработка са били прекалено оптимистични и вече са се забавили с повече от година.

Проблемни скафандри

В най-лошия случай одиторите предупредиха, че ключови демонстрации на скафандри може да не се състоят до 2031 г., няколко години след като NASA се надява да кацне хора на Луната.

Настоящите скафандри на NASA, използвани за излизания в открития космос на борда на Международната космическа станция (МКС), първоначално са проектирани преди повече от 50 години и не са претърпявали основен редизайн от поне две десетилетия, което поражда нарастващи опасения относно безопасността и дългосрочната им надеждност.

Скафандрите от ерата на Аполо, използвани по време на кацанията на Луната през 60-те и 70-те години на миналия век, вече не са подходящи за съвременни мисии, което означава, че са необходими изцяло нови системи, преди астронавтите да могат безопасно да изследват отново лунната повърхност.

Констатациите идват в момент, когато агенцията се готви за едно от най-амбициозните космически полети от десетилетия, изпращайки астронавти обратно на лунната повърхност за първи път от 1972 година.

За да се справи с предизвикателството, през 2022 г. NASA възложи договори на две компании, Axiom Space и Collins Aerospace, като им възложи задачата да разработят костюми от следващо поколение, способни да работят както на Луната, така и в среда с микрогравитация, като например МКС.

Съгласно споразумението, оценено на до 3,1 милиарда долара, NASA планираше да закупи услуги за излизане в открития космос, вместо да притежава костюмите изцяло, като на практика ги наеме от търговски доставчици.

Програмата обаче бързо се сблъска с неуспехи. През 2024 г. Collins Aerospace се оттегли от проекта, след като установи, че той не може да отговори на изискванията на NASA по график, оставяйки Axiom Space единствен доставчик, отговорен за доставката на критичния хардуер.

Тази загуба на конкуренция значително увеличи риска за програмата, отбелязаха одиторите, тъй като всички бъдещи забавяния сега падат изцяло върху един изпълнител.

"NASA е съгласна с тази препоръка. Вече е в ход работа по координация между съответните програми и Агенцията ще разработи план за установяване на стандарти за оперативна съвместимост между лунните апарати Artemis и скафандри“, заяви агенцията.

"След завършване на отделните документи за контрол на интерфейса (ICD) между апаратите Artemis и xEVA системата, NASA ще разработи единен, консолидиран ICD между апаратите Artemis и xEVA системата. Очаквана дата на завършване: 31 декември 2027 година".

До Луната и обратно

Докладът идва, след като четирима астронавти извършиха прелитане покрай Луната по време на мисията Artemis II по-рано този месец.

Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох, заедно с канадския астронавт Джереми Хансен, завършиха десетдневна мисия, която ги преведе около Луната и по-далеч, отколкото който и да е човек някога е пътувал в космоса.

Администраторът на NASA Джаред Айзъкман нарече мисията към Луната "перфектна“ и обяви намерението на Америка да започне работата по успешно кацане на Луната и изграждане на лунна база до 2028 г.

Последният одит обаче показва, че графикът е изложен на риск.

Докладът установи, че първоначалните срокове на NASA са били нереалистични от самото начало. Ранните планове предвиждаха демонстрации на лунни костюми през 2025 г. и тестване на костюми на МКС през 2026 г., но тези цели вече са се отложили с поне година и половина.

Дори с продължаващия напредък, остава значително количество тестове, включително симулации на околната среда, предназначени да възпроизведат екстремните условия, с които астронавтите ще се сблъскат на Луната.

Ако предизвикателствата при разработването следват историческите модели, наблюдавани в предишни програми за космически полети, одиторите предупредиха, че костюмите може да не са готови до 2031 г., три години след като NASA се надява да кацне астронавти на лунната повърхност.

Подобно забавяне би могло да има каскадни последици върху по-широките планове за изследване на НАСА.

Агенцията трябва също така да тества новите костюми за микрогравитация на борда на Международната космическа станция преди планираното им пенсиониране около 2030 г., което ще съкрати времето за валидиране на технологията преди извеждането от експлоатация на орбиталната лаборатория.

В доклада се отбелязва, че забавянията в разработването на скафандри не са необичайни при човешките космически полети, но те често се превръщат в последната пречка преди изстрелването.

"В исторически план скафандърът е бил последното парче от пъзела на човешките космически полети“, каза Катлийн Луис, куратор на Международните космически програми и скафандри в Националния музей на въздуха и космоса към Смитсониънския институт

пред Scientific American.

Други експерти предупреждават, че скафандрите са само една от няколкото технологии, които се състезават с времето.

Джордан Бим, космически историк от Чикагския университет, каза, че откритията повдигат по-широки въпроси за това кой компонент в крайна сметка би могъл да забави завръщането на NASA на Луната.