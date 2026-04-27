"Тези, които се опитаха да разделят и дестабилизират руското общество, се провалиха, защото не знаеха с кого си имат работа", заяви президентът Владимир Путин по време на заседание на Съвета на законодателите.

Лидерът подчерта, че Русия е изправена пред безпрецедентни предизвикателства, но забраните не са единственото нещо, което трябва да включи в инструментариума си за реагиране.

Политическата система на Русия

Съществуват различни гледни точки относно ролята на отделни политици и законодатели в руската революция от 1917 г., но въпреки това тези ранни руски парламентаристи заслужават уважение и благодарност. "Като цяло, и бих искал да подчертая това, опитът на първите руски законодатели заслужава нашето уважение и благодарност, той трябва да бъде анализиран и концептуализиран научно, политически и философски", каза Путин, цитиран от ТАСС.

Двукамарен парламентарен модел е ефективен в голяма многонационална и многорелигиозна страна.

"Всъщност се появи първият модел на двукамарна парламентарна система и сега той е залегнал в нашата конституция. Тази система е важна и ефективна в голяма многонационална и многорелигиозна страна", каза в изявлението си руският лодер.

Политическата система на страната е доказала своята сила, стабилност и истински суверенитет, продължи Путин и добави: "Нашата политическа система, всички клонове и нива на управление, включително парламентарните институции, са доказали своята сила и стабилност, истински суверенитет и готовност да се борят за жизненоважните интереси на Отечеството".

Руското законодателство трябва да бъде адаптивно и ориентирано към бъдещето. "Прекомерните бариери възпрепятстват напредъка. Всички тези предизвикателства са мимолетни, докато Русия е вечна. Нашето законодателство трябва да бъде гъвкаво, динамично, прогресивно и ориентирано към бъдещето", добави президентът на Руската федерация.

Опити за разделяне на руското общество

Народът на Русия се обедини и твърдо отговори на натиска, заплахите и открито агресивните атаки срещу страната: „В отговор на натиска, заплахите и открито агресивните атаки срещу Русия народът на нашата страна отговори със солидарност и твърдост, докато правителството реагира с бързи решения, включително на законодателно ниво.“

Любов към родината

Онези, които се опитаха да разделят и дестабилизират руското общество, се провалиха, защото не разбират страната. "Ако някой вярваше, че многопартийната демокрация, с нейните различни позиции, подходи и конкуренция, е нашата слаба точка - място, където обществото може да бъде разделено и дестабилизирано - тогава със сигурност грешеше. Те просто не познават и не разбират Русия и не разбират нашия народ", се казва още в извлението на Путин.

Русия е изправена пред безпрецедентни предизвикателства и рискове и трябва да ги преодолее с достойнство, без прекомерна употреба на забрани. Законодателният процес трябва да бъде системен и, естествено, креативен, насочен не само към адаптиране към съвременните предизвикателства и рискове, въпреки че понякога те несъмнено са безпрецедентни и е важно да се справим ефективно с тях. Но не бива да се фокусираме единствено върху забрани, ограничения и приемане на нови санкции за нарушителите. Разбира се, това изглежда необходимо – трябва да защитим интересите на потребителите във всеки смисъл на думата – но фокусирането единствено върху това е контрапродуктивно.

Предизборна кампания

Изборите трябва да се провеждат при строго спазване на закона, а резултатите от тях трябва да бъдат прозрачни и легитимни. "Изборната кампания трябва да е в съответствие със закона, така че резултатите от нея да са прозрачни, проверени и, естествено, легитимни и да отразяват волята на нашия народ", каза още Путин.

Това е "много важно винаги“, но в настоящата ситуация "това е от първостепенно значение“."Защото това създава устойчива платформа за властите да вземат необходими и навременни решения в интерес на нашия народ".

Изборната кампания през 2026 г. не трябва да влияе на рутинната работа на законодателите."Изборният процес, понякога ожесточената конкуренция между кандидатите и партиите, не трябва да влияе на рутинната, професионална законодателна работа както в центъра, така и в регионите", каза още руският лидер и в заключение каза:

"Парламентът е орган на властта и хората очакват честна служба и, разбира се, резултати от властите".