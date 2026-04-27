Путин се срещна с Арагчи, призова за мир в Близкия изток

Руският лидер похвали смелостта и героизма на иранския народ

27.04.2026 | 17:34 ч. 11
Reuters

Русият президент Владимир Путин се срещна с външния министър на Иран Абас Арагчи, съобщават руските информационни агенции.

Путин заяви, че Русия се надява иранският народ да преодолее настоящия "труден период" и мирът да възтържествува.

“От наша страна ще направим всичко, което служи на вашите интереси и на интересите на всички народи в региона, за да бъде постигнат мир възможно най-скоро“, каза Путин на Арагчи.

Руският президент също така похвали “смелостта и героизма“ на иранския народ в защитата на своята независимост и суверенитет. Руският президент подчерта, че Москва възнамерява да продължи стратегическото си партньорство с Техеран.

По-рано иранският външен министър обвини Вашингтон за провала на преговорите за прекратяване на бойните действия, въпреки че примирието между страните все още се спазва.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

