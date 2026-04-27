Путин се срещна с Арагчи, призова за мир в Близкия изток

Русият президент Владимир Путин се срещна с външния министър на Иран Абас Арагчи, съобщават руските информационни агенции.

Путин заяви, че Русия се надява иранският народ да преодолее настоящия "труден период" и мирът да възтържествува.

“От наша страна ще направим всичко, което служи на вашите интереси и на интересите на всички народи в региона, за да бъде постигнат мир възможно най-скоро“, каза Путин на Арагчи.

Руският президент също така похвали “смелостта и героизма“ на иранския народ в защитата на своята независимост и суверенитет. Руският президент подчерта, че Москва възнамерява да продължи стратегическото си партньорство с Техеран.

По-рано иранският външен министър обвини Вашингтон за провала на преговорите за прекратяване на бойните действия, въпреки че примирието между страните все още се спазва.