САЩ ще издадат паспорти с образа на Тръмп

Държавният департамент на САЩ снощи обяви, че ще издаде ограничен брой юбилейни паспорти с портрета на Доналд Тръмп – поредният пример за това как администрацията поставя образа или името на американския президент върху официални документи, предаде Ройтерс.

Паспортите ще бъдат пуснати в обращение като част от честванията по повод 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ през юли, заяви говорителят на Държавния департамент Томи Пигот, който обаче не спомена, че паспортите ще съдържат образа на Тръмп.

Визуализации, предоставени от Държавния департамент, показват, че портретът на Тръмп е разположен на страница вътре в паспорта, срещу изображение на подписването на Декларацията за независимост през 1776 година.

"Тези паспорти ще се отличават с персонализирани илюстрации и подобрени изображения, като същевременно запазват същите защитни елементи, които правят американските паспорти най-сигурните документи в света", заяви Пигот.

Не е ясно дали американските граждани ще имат право да откажат да получат юбилейния паспорт, но представител на Държавния департамент заяви, че няма да се начислява допълнителна такса за получаване на един от ограничената серия юбилейни паспорти.

Американският монетен двор също обяви планове за възпоменателна златна монета с образа на Тръмп по случай годишнината от основаването на страната, а Министерството на финансите заяви, че хартиени банкноти ще носят подписа на Тръмп – първият случай, в който действащ президент подписва американски пари.

Откакто Тръмп се върна на поста си в началото на миналата година, администрацията му също така кръсти на негово име известни сгради във Вашингтон, планирана за строеж серия военни кораби на военноморските сили, визова програма за богати чужденци, управляван от правителството сайт за лекарства с рецепта и федерални спестовни сметки за деца, отбелязва Ройтерс.