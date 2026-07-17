Джей Ло пръска сексапил без сутиен до Ерлинг Холанд

Световното първенство е към своя край, Норвегия вече отпадна от него, но футболните емоции не стихват.

И явно много знаменитости са впечатлени от звездния нападател на Викингите и Манчестър Сити - Ерлинг Холанд. Сред тях е и Дженифър Лопес.

В социалната мрежа Instagram се появи любопитна снимка, на която актрисата и певица, футболистът и певецът Стиви Макей позират заедно. Те са в Сицилия, Италия.

Изпълнителят е по сив костюм, Ерлинг - по бяла тениска и тъмносини къси панталони, а Джей Ло, както винаги, предизвиква фурор с визията си.

Тя позира по къса рокля с флорални мотиви, изрязани елементи и бродерии. Звездата е и с подобна кърпа за глава, носи и слънчеви очила. По-интересното е, че изглежда така, сякаш изпълнителката на "Waiting For Tonight" e без сутиен.

Феновете са учудени от снимката и я наричат иконична.

"Светата троица", шегуват се някои.

"Прекалено много сексапил в една снимка", гласи друг коментар.

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