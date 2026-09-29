Ракети и дронове удариха Киев през нощта, избухнаха пожари

Русия предприе нова нощна атака с ракети и дронове срещу украинската столица Киев, при която са избухнали пожари и са нанесени щети на сгради, предаде Ukrinform, позовавайки се на кмета Виталий Кличко и градската военна администрация.
Няколко мощни експлозии са отекнали в Киев в малките часове на нощта. По време на обявената въздушна тревога са задействани системите за противовъздушна отбрана, предадоха Reuters и AFP.
"Нови балистични ракети се насочват към Киев", предупредиха украинските военновъздушни сили в Telegram по време на атаката.
Пожари в различни райони на столицата
В Соломянски район е избухнал пожар в сграда в комплекса на образователна институция.
"На място има спешни екипи", съобщи Кличко в Telegram.
По предварителни данни друга нежилищна сграда в същия район също е понесла щети.
В Печерски район пожар е избухнал в триетажна общинска сграда.
Двама ранени край Буча
Атакувана е и Киевска област. Двама души са ранени в района на Буча при руски удар с дрон, съобщи Ukrinform.
При нападението се е запалил покривът на частен дом.
Новата атака идва ден след поредица от руски удари с дронове в различни части на Украйна.
Президентът Володимир Зеленски съобщи вчера, че при атаките в страната са загинали девет души, а над 80 са били ранени, включително при удари срещу Киев.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.