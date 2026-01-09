Практични решения за дома: Отопление, готвене и уют с модерни продукти от HomeMax

В най-студения месец от годината и зимните дни, HomeMax предлага широка гама от функционални решения за домашен уют, които съчетават качество, удобство и достъпни цени. От бързо отопление на дома през зимата, иновативни уреди за банята, функционални мебели в дневната до модерни кухненски помощници – представяме ви четири практични предложения, които могат да направят вашето ежедневие по-лесно и комфортно.

Ефективно отопление с маслен радиатор

HomeMax представя компактен и силен маслен радиатор Synchro YL-AO6F, подходящ за отопляване на помещения с обем до 73 куб. м. С мощност 2900 W и тяло с 11 ребра, той осигурява равномерно разпределение на топлината, а вграденият вентилатор допринася за по-бързо и ефективно затопляне на въздуха у дома. Уредът разполага с термостат и индикаторна лампа за лесно управление и безопасност, а до 27 януари се предлага с 19% отстъпка.

Топла вода в точното време със смарт бойлер

Електрическият бойлер Tesy Bellislimo Lite Cloud е съвременно решение за домакинството с елегантен дизайн, обем от 80 литра и Wi-Fi управление чрез мобилно приложение. Бойлерът позволява персонализирано програмиране, бързо загряване на вода и икономия на електроенергия, благодарение на самообучаващия се режим ECO SMART. Уредът предлага висока надеждност и безопасност при загряване чрез прецизен капилярен термостат, има система за само-диагностика, защита от замръзване и антикорозионно покритие на водосъдържателя. Подходящ е за семейства, които търсят функционалност, дистанционен контрол над устройството и опции за мултипозиционен монтаж.

Кухненски иновации – фритюрник с горещ въздух

За всички любители на здравословното приготвяне на храна през всеки сезон, фритюрникът Muhler MFX-20P предлага готвене с помощта на горещ въздух. С вместимост от 2 л и настройка на температурата от 80°C до 200°C, той улеснява приготвянето на вкусни ястия без излишни мазнини. Уредът разполага с таймер, светлинен индикатор и лесно за почистване покритие, което го прави идеален избор за ежедневна употреба. Функцията за поддържане на храната топла до 30 минути след готвенето е много удобна за домакините.

Трапезен комплект мебели – уют за вашия дом

Ако търсите стилно и функционално обзавеждане за трапезарията у дома, трапезният комплект EFES със 6 стола е много практичен и стилен избор. С фамилна маса, изработена от ПДЧ и принт стъкло, и стабилни столове от дърво и бежова дамаска, той създава комфортна зона за семейни вечери или събирания с приятели. До края на месеца може да го вземете с 23% отстъпка на страхотна цена от магазините на HomeMax в страната или с поръчка в сайта.

Всички продукти са налични в онлайн магазина на HomeMax с възможност за доставка и пазаруване на един клик разстояние. Независимо дали обновявате дома за зимата, търсите умно решение за бита, или искате да улесните домакинството си, тези предложения съчетават функционалност, качество и разумна цена.