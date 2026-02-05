Джош Д’Амаро е новият изпълнителен директор на Disney

Джош Д’Амаро, който оглавява изключително успешното подразделение на Disney за парковете, ще наследи Боб Айгър като следващ главен изпълнителен директор на The Walt Disney Company още следващия месец. А шефката на телевизионния и стрийминг бизнеса на Disney Дейна Уолдън, смятана за другия водещ претендент за поста, ще стане президент и главен творчески директор на компанията.

Disney обяви плана за наследяване във вторник сутринта, слагайки край на години спекулации кой ще заеме мястото на 74-годишния Айгър начело на една от най-големите развлекателни компании в света.

Новият CEO и финалът на една дълга сага

54-годишният Д’Амаро е вторият ръководител на парковете, който се изкачва до най-високия пост след Боб Чейпек, чийто кратък мандат като CEO прекъсна двата периода на Айгър начело. Айгър предаде щафетата на Чейпек през 2020 г., но скоро се разочарова от наследника си, което доведе до задкулисна борба за влияние, завършила с връщането на Айгър като CEO през 2022 година.

Тази грозна глава за обикновено безупречно лъснатата компания Disney засили натиска върху настоящия процес по избора на наследник.

"Джош Д’Амаро е изключителен лидер и правилният човек да стане следващият ни CEO. Той има инстинктивно усещане за бранда Disney и дълбоко разбиране за това какво докосва нашата публика, съчетани с дисциплината и вниманието към детайла, нужни, за да реализираме някои от най-амбициозните си проекти. Способността му да комбинира креативност с оперативно съвършенство е пример за подражание и съм във възторг за Джош и за компанията", каза Айгър в изявление.

Защо парковете и круизите са новият център на тежестта?

Д’Амаро, който ръководи Disney Experiences от 2020 г., вече е добре познат на най-запалените фенове на Disney. Той често обикаля парковете и представя служители в социалните мрежи.

Повишението му до CEO подчертава колко ключови са станали тематичните паркове и круизите за Disney.

Компанията инвестира десетки милиарди долари, за да разширява парковете си и да строи още кораби, отчитайки нарастващото търсене на преживявания на живо и вярвайки, че атракциите задълбочават привързаността на клиентите към бранда Disney като цяло.

Миналата година Джош Д’Амаро и Боб Айгър говориха заедно по време на честванията на 70-ата годишнина на Disneyland Resort в Анахайм, Калифорния.

А миналия месец Д’Амаро е бил с Айгър на обиколка на планираната курортна дестинация на Disney в Абу Даби - първият нов тематичен парк на компанията от 15 години насам, каза пред CNN човек, запознат и с двамата.

Айгър изтъкна бизнеса с парковете по време на тримесечната среща за финансовите резултати на компанията в понеделник.

"Когато погледнете мащаба на този бизнес днес, той никога не е бил по-широк или по-разнообразен, а проектите, които вече са в ход, ще го направят още повече. Като гледам напред, аз наистина, наистина съм много оптимистично настроен за този бизнес и способността му да расте", каза Айгър.

Какво следва за Айгър и каква е ролята на Дейна Уолдън?

Във вторник сутринта бордът на Disney съобщи, че Д’Амаро ще поеме управлението на 18 март, след годишното събрание на компанията.

Айгър, от своя страна, ще остане като старши съветник и член на борда до пенсионирането си в края на договора му - на 31 декември.

Председателят на Disney Джеймс Горман каза във вторник сутринта по CNBC, че макар Айгър да е смятал, че може да остане CEO до края на годината, той е преценил, че да се пенсионира по-рано е по-добрият вариант.

Disney заяви, че новата роля на Уолдън, която ще се отчита пред Д’Амаро, е "исторически първа".

"Тя ще гарантира, че разказването на истории и творческата изразност във всяка точка на контакт с аудиторията последователно отразяват бранда, ангажират публиката в голям мащаб и придвижват основните бизнес цели, като едновременно с това движат инициативи на ниво цялата компания и превеждат визията в действие", посочиха от компанията.