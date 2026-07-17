Булярд Корабостроителна Индустрия обяви търг за отдаване под наем на производствен имот с дългосрочен инвестиционен потенциал

Булярд Корабостроителна Индустрия, Варна, обяви процедура за отдаване под наем на поземлен имот заедно с разположените в него производствени сгради и инфраструктура, намиращи се на територията на дружеството в Южна промишлена зона на града. Имотът, заедно с всички сгради и инфраструктура, описани в тръжната документация, се отдава под наем като единен обект.

До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят на изискванията, разписани в тръжната документация. Тръжната документация се предоставя безплатно след подадено заявление на адрес: гр. Варна, Южна промишлена зона, Бизнес сграда „Булпорт“, ет. 5, от датата на публикуване на обявата до изтичане на срока за кандидатстване в работно време от 9 ч. до 16 ч. от понеделник до петък.

Оглед на имота може да бъде извършен след предварителна заявка на тел. +359 882 312020.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 17 август 2026 г. до 16:00 часа, а търгът ще се проведе на 20 август 2026 г. от 11:00 часа в офиса на Булярд Корабостроителна Индустрия в гр. Варна, Южна промишлена зона, Бизнес сграда „Булпорт“, ет. 5.

Пълният текст на обявата и тръжните условия са публикувани на официалния интернет сайт на Булярд Корабостроителна Индустрия www.bulyard.com в раздел Новини, откъдето заинтересованите лица могат да се запознаят с цялата документация и условията за участие.