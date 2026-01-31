"Веригите на убийство" с ИИ са бъдещето на войната, хората може и да не са

До края на януари Grok, програмата за изкуствен интелект, разработена от платформата "X"на Илон Мъск, ще зарови своите цифрови пипала в някои от най-строго класифицираните компютърни системи и разузнавателни бази данни на Пентагона, събирайки "всички подходящи данни", за да предостави на американските военни нови прозрения и планове.

Отварянето на задна врата към най-мощната армия в света за Мъск - ​​чийто инструмент Grok се разследва от Европейския съюз за генериране на сексуални фалшиви изображения - може да звучи в най-добрия случай ексцентрично, а в най-лошия - безразсъдно.

Но това е само една от загадките на една дълбока, но слабо рекламирана революция, която се разгръща на върха на въоръжените сили в целия Запад и отвъд него.

След години на абстрактни и до голяма степен безплодни дискусии за перспективата за използване на автономни оръжия във война, руската атака в Украйна превърна дроновете, подпомагани от изкуствен интелект, в незаменим инструмент. И те са само най-видимата част от нещо много по-широко.

Напредъкът в областта на изкуствения интелект, мрежовите технологии и изчислителната мощ най-накрая направи възможно започването на прилагането на идея, известна във военната теория като "интелигентна мрежа за убийства". Това е мястото, където командирът теоретично седи като паяк в центъра на огромен набор от сензори и оръжия, които общуват помежду си по-бързо от скоростта на мисълта. През януари френската армия, която традиционно използва собствен военен изкуствен интелект, обнови своя команден софтуер до SitaWare, който предоставя картина в реално време на бойните полета, използвайки анализи на изкуствен интелект.

Днешните бойни полета са пълни с десетки хиляди електронни устройства, които подават огромен обем данни обратно към щаба. Способността да се комбинира, анализира и действа по този поток от информация по-бързо и по-ефективно от врага е решаваща.

"Трябва да можете да събирате информация, да обработвате информация, да пишете и разпространявате заповедта си по-бързо от опонента си", обяснява Иван Гуриу, новопенсиониран генерал от френската армия, който сега е стратегически съветник на фирмата за отбранителен софтуер Systematic Defence със седалище в Дания, пред The Times.

Все по-усъвършенстваното използване на изкуствен интелект за тези цели повдига перспективата за войни в близко бъдеще, които ще се развиват с безпрецедентна скорост, като "веригата от убийство" - процесът на намиране на цел, оценката ѝ, поразяването ѝ и изследването на резултатите - се свиват до секунди.

Това е зората на ерата на алгоритмичната война, според дузина настоящи и бивши западни военни офицери, източници от отбранителната индустрия и анализатори, които са разговаряли с The Sunday Times през последните няколко седмици.

Въвеждането на изкуствен интелект в отбраната е в лига "подобна на въвеждането на електричество", казва представител на европейски производител на оръжие. Това обаче повдига и въпроси за това колко контрол човешките командири един ден ще упражняват над бойно поле, препълнено с автономност, задвижвана от изкуствен интелект.

Технологията се отдалечава от простото пресяване на данните

Тя започва да седи на раменете на командирите като анализатор на цифровото разузнаване и тактически съветник. Тя идентифицира и предлага цели. Той предоставя подробни оценки на терена на бойното поле въз основа на времето. Може дори да оценява планове за действие срещу движенията на другата страна в реално време.

"Можете да го помолите да провери дали вашият план за врага е потвърден от разузнавателната информация, която се връща към вас", отбелязва Гуриу.

Досега САЩ водеха в тази област. Въоръжените им сили рутинно описват данните като "новите боеприпаси" и дават на някои военни части голяма свобода да експериментират с нови приложения на изкуствения интелект.

За неопитното око, скорошните учения в храсталаците на Колорадо от 4-та пехотна дивизия на американската армия биха изглеждали почти като всички други сухопътни военни учения през последните няколко години. Дронове кръжаха, артилерия гърмяше, а асортимент от стари съветски танкове Т-72 бяха превърнати в остаряло метално скрап.

Но революционният елемент на военните игри, наречен "Ivy Sting", беше нематериален: решетка от преплетени модули с изкуствен интелект, които откриваха врага, идентифицираха и етикетираха потенциални цели за стрелците и дори сравняваха снимки преди и след, за да определят дали ударите са били успешни.

Това беше първият тест на прототипа на стойност 100 милиона долара за системата за командване и контрол от следващо поколение (NGC2) на армията, сглобена от Anduril и включваща софтуер от аристокрацията на американските отбранителни технологии, включително Microsoft и Palantir.

Американските военновъздушни сили отидоха още по-далеч със своите "Dash" експерименти, които предизвикват различни инструменти с изкуствен интелект, подобни на чатботове, да планират въздушна атака по-добре от опитни човешки офицери.

Също миналото лято резултатите бяха скромни. Чатботовете бяха значително по-бързи, но имаха склонност да допускат фини грешки, като например избор на грешни сензори за метеорологичните условия.

В началото на януари обаче военновъздушните сили представиха нови данни, показващи, че най-добрите машини са не само над сто пъти по-бързи от офицерите, но и се представят драстично по-добре, постигайки 97% процент на "жизнеспособност и тактическа приложимост" в сравнение с 48% при хората.

Данни от военната и оръжейната индустрия настояват, че винаги ще има "човек в цикъла", който все още командва. Под интензивния времеви натиск и огромните обеми входящи данни обаче потенциалът за грешки е значителен.

"Проблемът с това е, че знаем, че "човекът в цикъла" не работи във високоскоростна среда, защото просто не можете да се справите", казва Томас "Тексас" Хамес, който е служил в морската пехота на САЩ в продължение на 30 години и изследва бъдещето на войната в Националния университет по отбрана. Институт за национални стратегически изследвания във Вашингтон.

Това е част от военната terra incognita, където дори войната в Украйна - граница за нови военни технологии - предоставя малко насоки

От средата на 2022 г. украинската армия използва система за ситуационна осведоменост, наречена Delta, която обединява информация от огромно разнообразие от източници, вариращи от американски шпионски спътници до дронове с видимост от първо лице. Но киевските военни все още не са започнали да използват пълния потенциал на технологията и всяка потенциална бъдеща война между НАТО и Русия вероятно ще се развие с много по-главозамайваща скорост, според един военен съветник, прекарал дълго време в Украйна.

На жаргона на въоръжените сили, новата технология е свързана с драстично съкращаване на цикъла "Ooda" (наблюдавайте, ориентирайте, решете, действайте) - ценния времеви прозорец от забелязването на развитие до предприемането на действия по въпроса.

Трансформацията се е зараждала през по-голямата част от десетилетие. През 2017 г. първата администрация на Тръмп стартира програма, известна като Project Maven, където технологичните компании от Силициевата долина бяха поканени да въведат техники за машинно обучение във войната.

Целта беше да се създаде "единствен панел от стъкло" - система, която може да използва изкуствен интелект за обработка на входни данни от десетки или стотици хиляди сензори толкова ефективно, че да кондензира резултатите в използваема форма на един екран.

Проектът е зареден с гигантски количества данни от бойното поле от Украйна. В същото време по-малките подразделения рутинно носят "крайни" устройства - таблети или други компютри, които постоянно обменят информация с кораба майка в щаба.

Един наскоро пенсиониран американски военен командир оприличи резултатите на игра на компютърна игра. При една мисия на военноморска противовъздушна отбрана, каза той, е успял да проследи запасите от боеприпаси на военни кораби по другия край на света в реално време.

Сега обаче военните започват да добавят други видове изкуствен интелект към основното командване и контрол. (C2) и системи за управление на разузнаването.

Един пример са дроновете

През септември Systematic, датската софтуерна фирма, подписа сделка за свързване на интелигентни рояци дронове, произведени от немско-британската компания за изкуствен интелект Helsing, към своята система SitaWare C2. Този софтуер се използва на висшите командни нива на британската армия и много от нейните европейски съюзници и скоро ще бъде възприет от френската армия. Връзката Helsing всъщност ще проправи пътя за управление на ята автономни дронове от командир, наред с всички други конвенционални средства, с които разполага.

Една от най-поразителните области на експериментиране обаче е в прогнозирането. Стойността на възможността да се прогнозират вашите логистични нужди (какви доставки може да са необходими и къде) - или всъщност тези на врага - трудно може да се надцени.

Systematic и други европейски компании също обмислят използването на изкуствен интелект, за да се опитат да предвидят другия движенията на страната.

"Въз основа на част от информацията, която може да имате за вашия враг, като например обичайните начини на работа, можете да разгледате какво друго е вероятно да откриете и къде би било то спрямо вашите сензори или оборудване", обяснява Андрю Греъм, старши вицепрезидент в Systematic.

На фона на втория мандат на Тръмп и неотдавнашната криза около Гренландия, европейските страни се насочват към изграждане на собствени възможности и се отказват от зависимостта си от Palantir Technologies, американска фирма, която има огромен дял от пазара. Някои европейски източници изразиха резерви относно това колко контрол Palantir наистина е готова да отстъпи над своите системи, както и дълбоки опасения относно идеологията и амбициите на фигурите зад компанията, включително милиардера Питър Тийл, който е свързан с администрацията на Тръмп.

Запознати твърдят, че Обединеното кралство също тихомълком наваксва чрез програма за водене на война с изкуствен интелект, известна като "Проект Асгард", която е тествана от британски войски на източния фланг на НАТО в Естония. Това е неразделна част от амбицията на армията да увеличи своята "смъртоносност" - грубо казано, щетите, които може да нанесе на врага за всяка разположена единица или актив - с 900% през следващото десетилетие.

Има някои важни предупреждения към шума около това

Едното е, че макар тези процеси да звучат безпроблемно на теория, структурирането на такива огромни и разнообразни данни често е предизвикателство на практика.

Високопоставен служител в Palantir твърди, че прогнозирането на логистиката включва толкова много променливи, че е изпитало границите на софтуера на фирмата. А Греъм казва, че Systematic се е сблъсквала с подобни проблеми:

"Това е постоянно предизвикателство, защото количеството информация нараства, а не намалява, и ще продължи да расте с броя на сензорите и автоматизираните системи."

Друга трудност е, че независимо колко добър е софтуерът, той често се сблъсква с военни компютърни системи, създадени преди 30 или 40 години, които правят данните трудни за усвояване. Един източник в германската армия се оплака, че част от информацията трябва да се прехвърля между бази данни ръчно.

Катерина Бондар, експерт по отбранителен изкуствен интелект в мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания във Вашингтон, казва, че това е и най-голямото препятствие за САЩ.

"Много от тези неща са остарели, от началото на деветдесетте години", обяснява тя. "Най-голямото предизвикателство не е да се анализират тези данни или да се разработи модел и да се използва изкуствен интелект. А всъщност да се накарат системите да общуват помежду си."

По-дълбок и потенциално по-тревожен проблем е рискът изкуственият интелект да окаже все по-голямо влияние върху военните решения. Някои представители на службите за сигурност питат какво всъщност ще означава да се държи "човекът в течение", след като големи части от анализа бъдат автоматизирани. Командирите, изправени пред прибързани решения под силен времеви натиск, ще бъдат залети с информация.

Някои източници не са обезпокоени, твърдейки, че високопоставените офицери винаги са били принудени да правят това. Но други са разтревожени от неотдавнашната израелска кампания в Газа, където серия от смъртоносни удари срещу цивилни бяха обвинени в използването от военните на системи с изкуствен интелект, наречени Gospel и Lavender, за генериране на списъци с потенциални цели.

Съществува опасност "човекът в течение" в крайна сметка да се окаже малко повече от печат върху план, замислен и планиран почти изцяло от изкуствен интелект.